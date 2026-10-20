Argentina logra récord de producción de petróleo en septiembre gracias a Vaca Muerta

Según datos de la Secretaría de Energía de Argentina, en septiembre pasado se verificó un récord para el conjunto de la producción mensual de petróleo del país, con 973.700 barriles diarios, lo que representa un incremento del 15,5 % en relación al mismo mes de 2025.

El 71,7 % de la producción de crudo de Argentina provino de Vaca Muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén (suroeste), donde la extracción de petróleo no convencional alcanzó en septiembre una marca histórica de 698.500 barriles diarios.

En gas natural, la producción de Argentina fue en septiembre de 143,1 millones de metros cúbicos diarios, un 3,2 % más que en igual mes de 2025.

La extracción de gas natural en Vaca Muerta fue de 86 millones de metros cúbicos diarios, lo que representa el 60 % de la producción total de Argentina.

Vaca Muerta es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo, y allí operan compañías como YPF, Vista, Chevron, Total, Continental, GeoPark y PAE, entre otras.

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La gigantesca formación, que comenzó a producir hidrocarburos en 2013 de la mano de la argentina YPF, ha recibido desde entonces millonarias inversiones para su desarrollo.

Trece años después, la producción es récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos y recuperar el superávit en su balanza energética.