Ataque con drones contra una planta eléctrica provoca un apagón en el centro-sur de Sudán

Las fuentes indicaron que se trató de un "doble ataque" que, primero, impactó de lleno contra la central eléctrica y, posteriormente, cayó fuera del perímetro de la planta, que sufrió un gran incendio antes de que se produjera un apagón en la zona.

El apagón también afectó a varias localidades del vecino estado de Kordofán del Norte, donde se desarrollan combates entre las FAR y el Ejército sudanés, mientras que cuatro ciudadanos resultaron heridos por la metralla de los proyectiles.

La planta eléctrica de Tendelti es la fuente principal de suministro de varias ciudades y unidades administrativas de los estados del Nilo Blanco, Kordofán del Norte y Kordofán del Oeste, por lo que las consecuencias de esta acción son considerables para la población.

Esta acción tiene lugar en medio de una intensificación del uso de drones por parte de las FAR en la guerra de Sudán, que estalló el 15 de abril de 2023 y ha dividido militarmente el país de oeste -controlado por los paramilitares- a noreste -en manos del Ejército-.

Los paramilitares han utilizado drones en varias ocasiones para atacar plantas eléctricas en diferentes puntos de Sudán controlados por el Ejército, como la de Um Dabaker, también en Nilo Blanco, en el marco de su estrategia para causar cuantiosas pérdidas económicas al Gobierno y atemorizar a la población.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto se produce, además, en un momento en el que el Ejército sudanés ha efectuado en los últimos tres días ataques a gran escala contra posiciones de las FAR en su principal bastión, la ciudad de Nyala, ubicada en la vasta región occidental de Darfur y donde se encuentran los mandos de los paramilitares.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, ha obligado a alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares y ha abocado a más de la mitad de la población a la hambruna, de acuerdo con la ONU.