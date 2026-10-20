Autoridades mexicanas ordenan cierre temporal de depósito minero por derrame en un río

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encargada de vigilar el cumplimiento de las leyes ambientales, detalló en un comunicado que el derrame se produjo en la mina subterránea de Minera Sabinas, en el municipio de Sombrerete, que extrae plata, plomo, zinc y cobre.

Los jales son apilamientos de rocas molidas que quedan después de que los minerales como el plomo, zinc, cobre, plata y otros han sido extraídos de las rocas que los contienen.

Según la Profepa, que actuó tras el aviso de un comité de vigilancia ambiental, en una inspección realizada el 8 de octubre constató “la presencia de jales en distintos puntos desde las instalaciones de la mina hasta la comunidad de Estación de Canutillo, debido a las lluvias registradas en la zona”. Los inspectores identificaron daños a la vegetación y la fauna.

“Debido a que los jales llegaron al río, será necesario realizar estudios para determinar el alcance de la contaminación y sus posibles efectos sobre el entorno natural”, apuntó la institución.

Además del cierre temporal, la Profepa ordenó a la empresa medidas urgentes para contener el material y prevenir nuevos derrames, entre ellas recubrir la presa de jales, limpiar las balsas de almacenamiento, realizar estudios ambientales y limpiar el cauce afectado.

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La Profepa informó también del caso a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que determine las acciones que correspondan por la posible afectación al río.