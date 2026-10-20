Billboard Latinos y Grupo Starlite programarán conciertos de latinos y españoles en Madrid

Los espectáculos buscan replicar el éxito de 'Billboard No.1s España', que en diciembre de 2025 fue el primer evento colaborativo entre ambas asociaciones con artistas como Pablo Alborán, Rozalén, Carla Morrison, Rosana, Omar Montes, Yami Safdie, Nil Moliner y Chucho Valdés.

"Primicia, superprimicia, Starlite y Billboard en Madrid en diciembre para una nueva edición de Billboard No. 1. Nos vemos en Madrid", declaró Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard.

El anuncio, que ocurrió en el segundo día de la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami Beach, aún no incluyó la fecha exacta del espectáculo ni la agenda de celebridades, pero Cobo y Sandra García-Sanjuan, cofundadora y presidenta ejecutiva del Grupo Starlite, adelantaron que será en diciembre.

La edición de 2025 ocurrió el 15 de diciembre en el recinto de IFEMA Madrid con más de 5.000 asistentes al concierto, en el que destacaron cantantes como Ana Mena y Melendi.

Para esta edición, Starlite abrirá un apartado en su web en el que nuevos talentos podrán presentarse.

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"Realmente no nos centramos en un género porque Starlite cubre todos los tipos de música, todas las edades, tenemos apertura total, vale de todo, de repente un día tienes clásica, otro día tienes pop, otro día tienes rock, flamenco, bachata, o sea, todo tiene cabida. Ese no es el tema, el tema es ver la calidad musical", señaló.

Ambas destacaron que la colaboración busca resaltar el talento latino en España y el de los españoles en América Latina.

"Es parte de nuestro compromiso también de llevar la marca Billboard a otros mercados y, obviamente, España es el puente a Europa, entonces estamos muy emocionados por esta alianza", manifestó Cobo.

La Semana Billboard de la Música Latina, uno de los principales encuentros de la industria musical, comenzó el lunes y concluirá este jueves, cuando se celebra la gala de los premios Billboard de la Música Latina.