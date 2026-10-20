Canadá respira tras rechazo de Alberta a la secesión, pero los independentistas no cejan

Alrededor del 76 % de los votantes rechazó que el Gobierno de Alberta iniciara el procedimiento para convocar un referéndum vinculante sobre la independencia de la provincia, frente a cerca del 24 % que apoyó esa opción, según los resultados provisionales de Elections Alberta.

Este contundente resultado no ha puesto fin al movimiento separatista.

Let Alberta Decide, uno de los principales grupos independentistas de Alberta, exhibe en lugar destacado ese sentimiento: quienes visitan su web son recibidos por un contador que muestra el dinero que Alberta envía a Ottawa cada segundo.

"Entre 2007 y 2022, Alberta envió a Ottawa 244.600 millones de dólares canadienses (174.000 millones de dólares estadounidenses) más de los que recibió", añade el grupo que subraya que, en ese periodo, Quebec recibió 327.700 millones de dólares canadienses más de los que aportó.

Con ese argumento, Keith Wilson, copresidente de Let Alberta Decide, aseguró hoy que la votación del lunes es solo el principio.

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"Esto concluye una campaña. Pero la conversación sobre el futuro de Alberta en Canadá, nuestro lugar en Canadá y nuestro papel en Canadá continuará", dijo Wilson tras conocerse el resultado. "Soy optimista".

Jeffrey Rath, cofundador del Alberta Prosperity Project, otro de los principales dirigentes independentistas, aseguró que sus seguidores están "absolutamente encantados" de haber creado "un movimiento político que va a seguir adelante".

"Nuestro movimiento no se va a ninguna parte", afirmó Rath, quien anunció que sus seguidores intentarán recuperar el control del UCP y promover una reunión extraordinaria para cuestionar el liderazgo de Danielle Smith, la primera ministra de Alberta que convocó el referendo.

Rath sostiene que Alberta nunca conseguirá la independencia mientras el UCP esté dirigido por una "federalista declarada" como Smith y señaló que los "cientos de miles" de personas que respaldaron iniciar el proceso separatista demuestran que la causa tiene una base política significativa.

En el bando federalista, la satisfacción es evidente.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó el resultado de "un gran día para Canadá".

"Estoy encantado de que los ciudadanos de Alberta hayan elegido la unidad. Han elegido construir juntos. Han elegido seguir cuidándose unos a otros", declaró Carney a los periodistas en Ottawa.

El líder del opositor Partido Conservador, Pierre Poilievre, diputado por una circunscripción de Alberta, coincidió en celebrar el resultado.

"Los habitantes de Alberta han votado decisivamente por una Alberta más fuerte dentro de un Canadá unido. Vale la pena luchar por la promesa de Canadá", afirmó Poilievre, quien añadió que ahora el país debe concentrarse en cuestiones como el coste de los alimentos y la vivienda, la seguridad, las fronteras y la inmigración.

Aunque la amenaza separatista ha quedado muy debilitada a corto plazo, las otras nueve preguntas sometidas el lunes a los votantes de Alberta, centradas en la inmigración y en el reparto de competencias entre los gobiernos provincial y federal, muestran un electorado mucho más dividido y podrían ofrecer a Smith argumentos para reclamar nuevas concesiones a Carney.

De momento, el alivio para el Gobierno federal no se limita a Alberta.

En Quebec, la única provincia canadiense que ha celebrado hasta ahora referendos sobre su independencia, un sondeo de la firma Léger divulgado este martes señala que el 67 % de los ciudadanos no quiere que el nuevo Gobierno del independentista Partido Quebequés (PQ) convoque durante su mandato una nueva consulta sobre la soberanía.

Solo el 20 % desea que se celebre, mientras que el apoyo a la independencia continúa lejos de la mayoría: entre quienes expresan una preferencia, un 29 % votaría a favor de la soberanía y un 71 % en contra.

Estos resultados ofrecen una tregua al Gobierno de Carney en el frente de la unidad nacional, aunque en ambas provincias persistan movimientos políticos que cuestionan, por razones muy distintas, su relación con la federación canadiense.