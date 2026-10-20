CEO de HSBC estima que se podría prescindir de Ormuz en 5 años debido a rutas alternativas

Según fuentes consultadas por EFE que asistieron a su intervención en el Foro del Futuro de HSBC de Dubái, que se celebró a puerta cerrada, Elhedery se mostró optimista con las capacidades de los países del golfo Pérsico para superar las repercusiones del cierre de Ormuz, que ha supuesto un duro revés económico para estas naciones.

Asimismo, advirtió de que la solución pasa por una inversión sustancial en infraestructura y rutas comerciales alternativas para reducir la dependencia de los corredores marítimos vulnerables a interrupciones como Ormuz o el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo amenazada por los rebeldes hutíes del Yemen.

Ante esto, el banquero aseguró que el capital no será un obstáculo para el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -una alianza compuesta por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Omán-, ya que la financiación está disponible en los mercados internacionales dispuestos a participar en proyectos regionales.

Sin embargo, alertó que atraer dicho capital requiere estructuras de financiación y modelos de precios acordes con las demandas de los inversores, en medio de un aumento generalizado de los precios por la guerra y la incertidumbre relacionada con la seguridad energética global.

Así, citó un informe publicado el lunes en el que HSBC ha identificado paquetes de proyectos en Oriente Medio, el norte de África y Turquía por valor de 872.000 millones de dólares, que forman parte de una cartera más amplia de 1,4 billones de dólares en iniciativas de infraestructura cuyos contratos aún no han sido adjudicados.

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Estos proyectos, sin embargo, se encuentran en su mayoría en fase de planificación o a la espera de adjudicación de contratos, pero una encuesta realizada recientemente por el gigante bancario que abarcó a más de 1.600 líderes empresariales y a unos 820 inversores institucionales reveló que el CCG sigue siendo un importante destino de inversión.

Los países del CCG, entre los que se encuentran los mayores productores de la OPEP, están estudiando rutas alternativas para exportar su energía a través de corredores terrestres, oleoductos y vías marítimas que pasen por otros países para evitar Ormuz.