Christina Koch: "Es difícil imaginar que yo pueda ser la heroína de alguien"

Koch participó hoy en un encuentro ante alrededor de medio millar de personas en la antigua Fábrica de Armas de la ciudad española de Oviedo (norte), tres días antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 que se le ha concedido porque "su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo", según expuso el jurado.

La astronauta participó en esta charla con el público, organizada bajo el título 'Elegir la Tierra', en la que mostró a través de un vídeo alguno de los momentos más importantes de la misión Artemis II que integró junto a Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, con fotografías tomadas por ella durante el viaje espacial.

"De pequeña lo que me inspiraba era mirar las estrellas y el cielo por la noche. Y cuando estás entre las estrellas, una de las cosas más inspiradoras es mirar hacia abajo", dijo refiriéndose a la Tierra, que percibió de forma "tan chiquitita y tan lejana".

Koch, la primera en hacer caminatas espaciales femeninas y la que más días ha estado en el espacio (328 días en un único vuelo), recordó emocionada cómo percibió el planeta desde la nave Orion, "flotando sin ninguna perturbación" y rodeado de una gran oscuridad.

"Somos muy afortunados de vivir en nuestro planeta y llamarlo casa", resaltó tras hacer un llamamiento a elegir el mundo en que queremos vivir.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También dijo que visualizar la Luna "tan hermosa" la dejó "sin aliento", como también lo hizo la cara oculta del satélite, que "esconde un secreto".

La astronauta relató algunos de los momentos más relevantes de la misión, en la que fue fundamental el trabajo en equipo de los cuatro tripulantes, porque "confiar los unos en los otros" era un garantía de "éxito".

En este punto, Koch destacó la importancia de superar las "diferencias" y que tuvieron que ir "como mejores amigos a la Luna".

"Todo funcionó muy bien", dijo ante el público asistente cuando recordó el amerizaje de la cápsula frente a la costa de San Diego (California, Estados Unidos).

Regresar a casa también fue un "momento emocionante", relató esta ingeniera eléctrica y física, quien, además, se definió como una "exploradora" a la que le gusta conocer el mundo que le rodea.

Koch acaba de ser nombrada por la NASA subdirectora de ingeniería, un cargo que le permitirá "explorar desde otros lugares", al margen de los vuelos espaciales.

"He disfrutado mucho. Estoy lista para darle el relevo a la siguiente generación. He tenido una misión muy larga y ahora voy a tener otros desafíos", subrayó ante los asistentes.