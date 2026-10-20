De potencia alimentaria a referente tecnológico: la apuesta agrícola de Brasil

“El objetivo es abrir mercados para los bioinsumos brasileños, pero también posicionar a Brasil como un país que produce su propia tecnología para la agricultura tropical”, explicó en una entrevista con EFE Ana Repezza, presidenta de CropLife Brasil, una asociación civil que reúne a 53 empresas del agronegocio.

Para Repezza, reforzar esta imagen de Brasil como un país que también produce tecnología es “tan importante como generar negocios y promover las exportaciones”, que registran crecimientos expresivos en el segmento.

Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones brasileñas de bioinsumos totalizaron 68,5 millones de dólares, un 31,1 % más que en el mismo período de 2025, con Argentina como principal destino, seguida de Colombia, Paraguay, Países Bajos y Estados Unidos, según datos de la plataforma CropData.

Mientras tanto, el mercado interno movió unos 358,5 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 9,6 % más que en el mismo período de 2025.

Por su parte, la superficie tratada con bioinsumos alcanzó los 46 millones de hectáreas, un aumento del 18,3 % con respecto al primer semestre de 2025.

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Asimismo, Brasil concedió en 2025 un récord de 162 nuevos registros de bioinsumos y contabiliza en 2026 un total de 1.016 registros activos de estos productos, utilizados principalmente para proteger los cultivos frente a plagas, estimular el crecimiento de las plantas y mejorar la nutrición del suelo.

De acuerdo con Repezza, ese liderazgo del gigante suramericano en el segmento se debe, en gran medida, a la agricultura tropical, que exige un manejo integrado con diferentes tecnologías para garantizar que los cultivos puedan hacer frente a las condiciones climáticas y a la presión de las plagas.

“Son tecnologías necesarias para garantizar los niveles de productividad que tenemos en la agricultura tropical. Entonces, el gran valor de los insumos está en su complementariedad con otras tecnologías, elevando aún más la productividad”, agregó Repezza.

Además, Brasil cuenta con una trayectoria de 70 años de investigación en bioinsumos, encabezada por la estatal Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria. A esta labor se han sumado más recientemente inversiones de compañías privadas, impulsadas por la creciente importancia de estas tecnologías ante fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

“(Los bioinsumos proporcionan) ganancias de productividad fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria, no solo en Brasil, sino en el mundo”, sostuvo.

Según Repezza, África es uno de los mercados más prometedores para los bioinsumos brasileños, junto con América Latina y otras regiones tropicales, incluidas zonas de Estados Unidos.

En Europa, también identifica oportunidades en España, Portugal, Italia y Grecia, donde determinados cultivos y estaciones presentan condiciones climáticas similares a las de Brasil.

Para impulsar el acceso a esos mercados, ApexBrasil y CropLife crearon en 2025 Renera, proyecto pionero de bioinsumos concebido como un “puente entre la ciencia que ya funciona en el campo y los mercados que la necesitan”.

Mediante ferias, misiones comerciales, rondas de negocios y visitas de compradores extranjeros, la iniciativa conecta a las empresas brasileñas con posibles socios internacionales, facilita su entrada en nuevos mercados y busca reforzar su competitividad y el reconocimiento de sus tecnologías por su calidad, escala y respaldo científico.

“Brasil deja de ser solo exportador de alimentos para convertirse también en exportador de tecnología para producirlos. Y esa exportación tiene un valor añadido todavía mayor”, destacó Repezza, exdirectora de Negocios de ApexBrasil.

Según la ejecutiva, vincular la imagen de Brasil como potencia alimentaria con su capacidad de desarrollar tecnología propia también fortalece su posicionamiento en sostenibilidad, un atributo cada vez más valorado por los consumidores internacionales.