Detenidos por segunda vez por Londres en relación con un presunto complot vinculado a Irán

La Policía Antiterrorista indicó que los dos han sido arrestados por supuestamente "asistir a un servicio de inteligencia extranjero", en concreto de la República Islámica de Irán.

El hombre de 24 años fue detenido originalmente el 27 de septiembre cerca de la base militar, que en ese momento utilizaba el Ejército estadounidense en operaciones "defensivas" contra Irán, mientras que el varón de 25 años fue aprehendido el 1 de octubre en Londres.

Un total de siete hombres, todos ellos británicos menos el de doble nacionalidad, fueron detenidos en relación a ese supuesto complot, del que no se han dado detalles, y posteriormente puestos en libertad condicional.

El responsable de la Policía Antiterrorista, el comisario adjunto Laurence Taylor, señaló hoy que "se trata de una investigación activa" en la que se siguen recabando pruebas, pero subrayó que su posición es que consideran "altamente probable que exista implicación del Estado iraní".

"Nuestros investigadores siguen tratando de determinar cuál fue el alcance de esa implicación y qué objetivos perseguía", declaró.

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El 27 de septiembre, la Policía local recibió dos llamadas (una de uno de los hombres inicialmente detenidos y otra de una vecina de la zona) alertando de la presencia de tres furgonetas y personas encapuchadas en las inmediaciones de RAF Fairford, lo que desató la alarma sobre un posible atentado.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad confirmaron que no se habían hallado explosivos en los vehículos, pero sí cierta cantidad de gasolina.

El lunes de la semana pasada, el primer ministro británico, Andy Burnham, reveló que era "altamente probable" que el presunto plan cerca de la base se coordinase desde Irán y apuntó directamente a la Guardia Revolucionaria de la República islámica (IRGC).

El Gobierno iraní y su embajada en Londres han negado rotundamente cualquier conexión y sostienen que el Reino Unido "ladra al árbol equivocado".

La semana pasada, Irán convocó dos veces al embajador británico, Hugo Shorter, para protestar por las acusaciones de Londres y advirtió de que podría reconsiderar las relaciones bilaterales si el Reino Unido no presenta pruebas.