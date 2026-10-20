Diputados paraguayos aprueban proyecto de ley que prohíbe matrimonio antes de los 18 años

El proyecto "prohíbe expresamente el matrimonio" entre una persona menor de 18 años y una persona adulta, señaló la Cámara Baja en un comunicado, al dar cuenta de la sesión ordinaria de esta jornada.

La propuesta, que obtuvo 23 votos a favor, 15 en contra y 9 en blanco, dispone, además, que los matrimonios que se encuentren en proceso de formalización y que involucren a personas menores de 18 años "deberán suspenderse hasta que ambas partes alcancen la mayoría de edad", agregó la nota.

Igualmente, establece que los casos de incumplimiento sean denunciados ante el Ministerio Público para que inicie una investigación.

El Código Civil del Paraguay establece los 18 años como la edad mínima general para casarse, pero prevé una excepción para adolescentes de 16 y 17 años, que necesitan del consentimiento de sus padres, un tutor o de un juez para contraer nupcias.

La reforma fue presentada en diciembre de 2024 por la diputada del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Dalia Estigarribia, quien preside la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Cámara Baja, junto a sus colegas Johanna Ortega, Guillermo Rodríguez y Walter García.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay aceptó las recomendaciones para eliminar las excepciones legales que permiten el matrimonio antes de los 18 años en su respuesta al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, según indicó la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) en un comunicado difundido el pasado 11 de octubre, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Niña.

En la nota, la CDIA, que aglutina a diversas ONG locales, alertó que un 83 % de los 6.111 adolescentes de entre 15 y 17 años que estaban en 2025 bajo en matrimonio o en "uniones tempranas" en el país eran mujeres.