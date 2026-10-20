Dos de cada tres quebequeses rechazan un nuevo referéndum sobre la independencia

La encuesta, realizada entre el 9 y el 12 de octubre por la firma Léger tras las elecciones provinciales celebradas el día 5, revela además que el apoyo a la independencia se mantiene muy por debajo de la mayoría: un 29 % votaría a favor de la soberanía si se celebrase un referéndum, frente al 71 % que lo haría en contra entre quienes expresan una preferencia.

En septiembre, el respaldo a la independencia era del 30 %.

Incluso entre los votantes del PQ existe una profunda división sobre la conveniencia de convocar una nueva consulta. Un 45 % quiere que el nuevo primer ministro de Quebec, Paul St-Pierre Plamondon, cumpla su promesa de organizarla durante la legislatura, mientras que un 42 % prefiere que no lo haga.

Precisamente este martes, la provincia canadiense de Alberta publicó los resultados preliminares del referéndum, según los cuales el 76 % de los votantes rechazó iniciar el proceso para convocar una consulta vinculante sobre la independencia de la provincia

St-Pierre Plamondon prometió celebrar el tercer referéndum sobre la independencia de Quebec después de que Donald Trump abandone la presidencia de Estados Unidos, cuyo mandato concluye el 20 de enero de 2029.

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El sondeo también apunta a que esa promesa pudo perjudicar electoralmente al PQ, que ganó las elecciones pero quedó al frente de un Gobierno minoritario.

La celebración de un referéndum fue el segundo asunto que más influyó en el voto, citado por el 16 % de los electores, prácticamente al mismo nivel que el coste de la vida y el poder adquisitivo, con un 17 %.

Además, cuando Léger preguntó por quién habrían votado si St-Pierre Plamondon hubiese descartado celebrar una consulta durante su mandato, el apoyo al PQ aumentó hasta el 35 %, siete puntos por encima del 28 % que obtuvo en las elecciones dentro de la muestra del sondeo.

El presidente de Léger, Jean-Marc Léger, consideró que la cuestión le costó al PQ la mayoría parlamentaria y señaló que el resultado muestra que no existe urgencia entre los quebequeses para celebrar otra consulta.

Quebec celebró dos referendos sobre su soberanía, en 1980 y 1995. En el último, los partidarios de permanecer en Canadá se impusieron por solo 1,16 puntos porcentuales.

El estudio de Léger/Le Journal/TVA fue realizado por internet entre 1.014 quebequeses mayores de edad con derecho a voto y tiene un margen de error de 3,1 puntos porcentuales, un nivel de confianza del 95%.