El arquero Memo Ochoa y Fuerza Regida se unen para apoyar a la comunidad latina en EE.UU.

Ochoa, quien se retiró de la selección mexicana después del Mundial de Fútbol 2026 tras más de 20 años en el equipo, compartió sus orígenes con Fuerza Regida, ícono del género regional mexicano, en un evento en la Semana Billboard de la Música Latina en la que adelantaron una colaboración en proyectos sociales.

El futbolista, de 41 años, elogió el trabajo del líder de la banda, Jesús Ortiz Paz, quien impulsa la construcción de espacios en San Bernardino para que sus habitantes puedan cantar, jugar al fútbol y practicar deportes en instalaciones comunitarias.

"Esperamos darles noticias pronto porque es importante con tu proyecto y el que traemos en mente el poder acercarnos a la comunidad latina, el poder darles 'exposure' (exposición), una ventana donde ser vistos, porque muchas veces les ha de haber pasado como cantantes o futbolistas, no saben a dónde ir", indicó Ochoa.

"Ya les dimos ahí un poquito" (de la noticia), añadió Ortiz Paz.

El deportista compartió posibles planes tras haber dejado el fútbol profesional, con un último partido contra Inglaterra en el Estadio Azteca de Ciudad de México, lo que incluye seguir los pasos en filantropía de Fuerza Regida.

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Ochoa explicó que, tras tantos años en el fútbol, busca maneras de ayudar a los jóvenes a abrirse camino, una iniciativa que ve reflejada en los proyectos que impulsa Ortiz Paz. Agregó que aunque le han preguntado si le gustaría ser entrenador o directivo, dijo que su interés está en encontrar formas concretas de apoyar a las nuevas generaciones.

EL jueves, Fuerza Regida recibirá el Premio Billboard Vanguardia por llevar la música mexicana a "nuevos territorios", tras cosechar éxitos con temas como 'El sancho', 'Marlboro rojo' y 'El jefe', este último junto a Shakira.

Ortiz Paz también destacó el respaldo de los fans mexicanos y expresó su satisfacción por crear nueva música mexicana desde Estados Unidos.

"Se siente bien bonito que los fans nos den el apoyo en México. En México los fans se entregan, allá se avientan (se arrojan), acá (ven) de lejos, pero allá es otro pedo (otro nivel). Entonces, (hay que) siempre tratar a los fans con amor y darles el respeto", expuso el líder de la banda.

La Semana Billboard de la Música Latina, uno de los principales encuentros de la industria musical, comenzó el lunes y concluirá este jueves, cuando se celebra la gala de los premios Billboard de la Música Latina.