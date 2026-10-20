El beneficio neto de Netflix aumentó un 43,85 % interanual en el tercer trimestre de 2026

La empresa con sede en California reportó un incremento de su facturación del 12 % hasta sumar 12.900 millones de dólares, unas cifras que se encuentran en línea con las previsiones que aspiraba a cumplir.

El beneficio operativo del tercer trimestre de 2026 totalizó unos 4.500 millones de dólares, en torno a un 37 % más, unos datos que "superaron las previsiones debido principalmente al momento de los gastos y al ligero aumento de los ingresos", indicó Netflix en un comunicado.

Con una audiencia que se acerca a los 1.000 millones de personas, "la respuesta de los miembros a nuestros cambios de precios de 2026 es consistente con los ajustes anteriores y nuestras expectativas, un indicador de que nuestra participación, que abarca la cantidad, la calidad y la variedad de visualización, se mantiene saludable y que continuamos brindando un gran valor a los miembros", precisó el escrito.

Los resultados del tercer trimestre se reflejaron en una programación con títulos como 'Facing El Chapo' ('La Captura'), con 58 millones de visualizaciones, que se encuentra en camino a convertirse en el segundo título mexicano más visto en todo el mundo; o 'El padre de mi hija', con 23 millones de reproducciones en Latinoamérica.

"Las visualizaciones en idiomas distintos al inglés han crecido de menos del 10 % del total de visualizaciones hace una década a más de un tercio en la actualidad", señaló el informe.

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La empresa estimó unos ingresos para el cuarto trimestre de unos 13.400 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento interanual del 12 % impulsado por la misma estrategia que viene planteando desde principios de año y que subrayó la empresa en el comunicado: "crecimiento de las suscripciones, los precios y los ingresos publicitarios".

El cierre anual de los resultados del coloso del entretenimiento vendrá acompañado de una programación que incluirá la cuarta entrega de 'The Diplomat' ('La Diplomática'), que se estrenó el pasado 15 de octubre; la sexta y última temporada de 'Emily in Paris', y el esperado estreno de la cuarta parte de la francesa 'Lupin'.