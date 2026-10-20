El brent baja 0,69 %, hasta 108,79 dólares, ante un posible acercamiento entre EEUU e Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,76 dólares respecto al cierre del lunes, cuando terminó en 109,55 dólares, después de haber superado durante la sesión los 111 dólares, su nivel más alto desde mayo.

El brent subió al inicio de la negociación, después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara el derribo de un dron estadounidense MQ-9 que sobrevolaba el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

Posteriormente, los precios bajaron tras informar el medio árabe 'The New Arab' de que Catar y Pakistán han presentado una propuesta de mediación para rebajar las diferencias entre Washington y Teherán, que habría recibido el visto bueno de ambos Gobiernos para reanudar las negociaciones con concesiones mutuas.