El dramaturgo Lin-Manuel Miranda llevará 'Warriors' a Broadway en 2027

Entre las actrices que forman parte del reparto figuran Jaci Calderón y Gizel Jiménez, con trayectoria en teatro y televisión.

Basado en la película 'The Warriors' (1979) y en la novela homónima de Sol Yurick, el musical cuenta la historia de una pandilla ficticia de Nueva York cuyos miembros son acusados injustamente del asesinato de Cyrus, líder de una organización que opera por toda la ciudad.

Entonces emprenden una carrera contrarreloj para regresar a Coney Island, demostrar su inocencia y mantener vivo el sueño de paz de Cyrus en una ciudad peligrosa.

La producción está dirigida por Jenny Koons y codirigida y coreografiada por Andy Blankenbuehler. El espectáculo marca el regreso de Miranda a Broadway, donde presentó 'In the Heights' antes de alcanzar el éxito internacional con 'Hamilton'.

Miranda es el director de la próxima adaptación cinematográfica del musical 'Octeto', de Dave Malloy.

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Miranda y Davis indicaron en un comunicado conjunto que el musical es como "una montaña rusa" y que es "una historia profundamente neoyorquina, con música repleta de todos los géneros que nacieron y revolucionaron la ciudad, desde el hip-hop hasta la salsa, el ska, el metal y todo lo que existe entre ellos".

Agregan que la pieza es "un viaje trepidante" que mantiene en suspenso, "desde Brooklyn hasta El Bronx y de regreso".

"Es el sueño de una ciudad más pacífica, donde todos podamos regresar a casa con vida. Este es el sonido de algo que está naciendo", indicaron.

Además de la película y la novela en las que se basa el musical, 'Warriors' cuenta con una versión en forma de álbum conceptual, publicada en 2024 y producida por el rapero neoyorquino Nas y el músico Mike Elizondo, ambos ganadores de premios Grammy.

En su primera semana, el álbum alcanzó el primer puesto de la lista Billboard Compilation Albums, con 5,5 millones de reproducciones en todo el mundo. También debutó en el octavo lugar de Digital Albums, el décimo de Current Pop Albums, el vigesimoprimero de Current Album Sales y el vigésimo cuarto de Album Sales, según los datos difundidos entonces.