El petróleo de Texas baja 1,8 % tras propuesta para reanudar negociación entre EEUU e Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 1,87 dólares con respecto al cierre anterior.

El mercado del petróleo estadounidense vivió una jornada de oscilaciones y llegó a los 110 dólares el barril intradía.

Sin embargo, el precio bajó después de que Al Araby al Jadeed afirmara que equipos mediadores de Catar y Pakistán han logrado un avance en sus esfuerzos por reducir las hostilidades en Oriente Medio.

Según fuentes familiarizadas con la mediación citadas bajo condición de anonimato por el portal, la propuesta satisface las demandas de ambas partes y fue presentada este mismo martes a las autoridades iraníes por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, que visitó hoy Teherán en un intento de relanzar las estancadas negociaciones.

"Cuenta con la aprobación estadounidense y también ha recibido una respuesta positiva y aprobación previa por parte de Irán", de acuerdo con una de las fuentes citadas por ese medio.

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Asimismo, las fuentes indicaron que la propuesta contempla una "respuesta parcial" a la demanda iraní de recuperar los fondos congelados en bancos de Catar, mediante la entrega de los intereses generados por esos activos, cuyo valor asciende a 6.000 millones de dólares, así como medidas relacionadas con el programa nuclear de Irán.

El medio indicó ayer que se espera se produzca un avance en las conversaciones después de que fracasaran las últimas propuestas de acuerdo tras el rechazo de las partes.

La bajada de este martes manifiesta que los precios del crudo "siguen totalmente dominados por la geopolítica", según aseguró el analista Tom Essaye en su informe 'Sevens Report'.

Essaye apuntó que "se debe esperar más volatilidad".