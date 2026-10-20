El Tribeca Lisboa regresará en diciembre con Alec Baldwin y una oferta más allá del cine

El Tribeca Lisboa regresará en diciembre con Alec Baldwin y una oferta más allá del cine

Lisboa, 20 oct (EFE).- El Tribeca Festival Lisboa celebrará su tercera edición del 9 al 13 de diciembre con una programación que combinará cine, música y espectáculos en directo, y que se trasladará desde el barrio de Beato al eje de la Avenida da Liberdade, con actividades en el Cinema São Jorge, el Teatro Tivoli BBVA y el Capitólio.