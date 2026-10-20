El Tribeca Lisboa regresará en diciembre con Alec Baldwin y una oferta más allá del cine

Entre los invitados anunciados figuran los actores estadounidenses Alec Baldwin, Edward Burns y Zach Woods, así como el humorista W. Kamau Bell. También se ha avanzado la presencia de Katie Holmes.
Los portugueses Joaquim de Almeida y Daniela Ruah regresan como embajadores del festival. Ruah participará además en el nuevo formato Tribeca Night Live, junto a Bell y al humorista Luís Franco-Bastos.
La programación cinematográfica incluye títulos internacionales como 'Finnegan’s Foursome', de Burns, y 'The Accompanist', debut en la dirección de Woods, además de 'Here I’m Alive, Queen at Sea', 'Josephine' y 'The Incomer'.
La selección portuguesa contará con películas como 'O Dia Mais Feliz da Minha Vida', 'Também Tu Clara', 'Vindima', 'Viagens entre Estrelas e Ondas' y 'Mulherzinha', junto a una muestra de cortometrajes.
El programa se extenderá a la música con dos conciertos de Xmas with Mozart, a cargo de la Orquestra Metropolitana de Lisboa y la Orquestra Sinfónica Portuguesa, y una actuación de la formación portuguesa MXGPU en torno a Metrópolis, de Fritz Lang.
El nuevo Tribeca Night Live sumará tres noches de conversaciones, humor, música y actuaciones.
Fundado en Nueva York en 2001 por Robert De Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff, Tribeca nació para contribuir a la recuperación cultural y económica del sur de Manhattan tras los atentados del 11 de septiembre. Lisboa acogió en 2024 su primera edición europea, organizada en colaboración con el grupo Impresa y el Ayuntamiento de la ciudad.
La edición lisboeta busca consolidar el festival como plataforma de intercambio entre creadores portugueses e internacionales y ampliar su oferta más allá de las salas de cine.