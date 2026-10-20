Exportadores mexicanos no esperan una retirada total de aranceles tras revisión del T-Mec

“No nos espantan los aranceles. Para nada”, aseguró Contreras en una entrevista tras participar en el Foro Económico Francia-México, en el que empresarios analizaron la reorganización de las cadenas productivas entre América del Norte y Europa y las oportunidades y retos para la inversión en el país.

El dirigente empresarial reconoció, sin embargo, que las condiciones del intercambio internacional cambiaron y descartó recuperar una apertura total en todos los sectores, aún en medio de un posible acuerdo entre México y Estados Unidos, según han adelantado los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump, respectivamente.

“A arancel cero no vamos a llegar en ciertos sectores. Que quede clarito”, dijo Contreras, quien sostuvo que México debe revisar las nuevas reglas propuestas por Washington, medir sus efectos y responder con argumentos técnicos mediante el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Contreras consideró que el pacto comercial norteamericano continuará, aunque bajo una “nueva forma” de operación estratégica.

También defendió la capacidad manufacturera y el talento técnico mexicanos como las principales ventajas para conservar exportaciones y atraer tecnología europea.

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Añadió también que los aranceles afectan a empresas estadounidenses en el país, por lo que insistió en que sus efectos tampoco convienen a Estados Unidos.

Entrevistado aparte, Juan Carlos Baker, director general y socio fundador de Ansley Consultores Internacionales y Exnegociador del T-MEC, coincidió en que México ha mostrado disposición para negociar una reducción de los gravámenes.

“México en todo momento ha señalado que está dispuesto a tener una plática para ver cómo se pueden reducir los aranceles”, indicó Baker, aunque advirtió que el resultado dependerá “de lo que Estados Unidos nos esté pidiendo a cambio”.

A su juicio, eliminar los gravámenes a México tendría lógica económica por la integración de las cadenas productivas de ambos países, pero dijo desconocer las condiciones concretas planteadas por el Gobierno estadounidense.

Durante el Foro Económico Francia México, la coordinadora del consejo asesor que sirve de enlace entre la iniciativa privada y el Gobierno mexicano, Altagracia Gómez, consideró legítimo que cada país busque ampliar su manufactura y proteger actividades estratégicas, y subrayó que “no toda política industrial es política proteccionista”.

El empresario Manuel Escobedo agregó que las tensiones comerciales y la reorganización de las cadenas globales obligan a México a diversificar sus vínculos y profundizar la relación con Europa mediante la coinversión, proveedores y manufactura conjunta.

Por su parte, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, insistió en su país como una “tercera vía” de comercio basada en una relación “ganar-ganar”, frente a una concepción de suma cero.

Aparte, los participantes del foro plantearon que México puede actuar como puente entre Norteamérica y Europa si eleva el contenido nacional de sus exportaciones, fortalece a las pequeñas y medianas empresas y mejora energía, infraestructura, seguridad y certidumbre regulatoria.

Estados Unidos y México iniciaron en mayo rondas bilaterales vinculadas con la revisión del T-MEC, con conversaciones sobre reglas de origen automotrices, acero, aluminio y seguridad económica.

En tanto, México enfrenta aranceles y amenazas comerciales desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, mientras el T-MEC entró en una nueva fase de revisiones anuales hasta 2036, tras la negativa de Estados Unidos por extenderlo 16 años más el pasado 1 de julio.