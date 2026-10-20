Flávio Bolsonaro pide a 400 influenciadores afines no alimentar las luchas partidistas

"Quiero que cada uno utilice sus redes sociales para mostrar que el Estado no puede entorpecer la vida de las personas", sostuvo durante el encuentro.

El objetivo de este acto, según la campaña del primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro, fue reforzar la difusión de sus mensajes en redes, "desmentir las noticias falsas del Partido de los Trabajadores(PT)" y llegar a los indecisos cuando quedan cinco días para la segunda vuelta de las elecciones.

En un discurso dirigido a los influenciadores, Flávio Bolsonaro destacó que la campaña no debe plantearse como una disputa entre derecha e izquierda, sino mostrar que ambos deben estar del mismo lado para cambiar el país.

Asimismo, explicó que pretende gobernar Brasil "escuchando dónde aprieta el zapato" mediante el diálogo con expertos en diferentes ámbitos con el objetivo de "proponer soluciones".

Durante el encuentro, contó con la presencia de varios aliados como Lucas Pavanato, de 28 años y segundo diputado más votado de la historia del país en los últimos comicios, que saltó a la política después de popularizarse como youtuber ultraconservador.

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Paralelamente, Flávio afirmó en un video publicado en sus redes que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, "es rencoroso y vengativo", porque no coopera con los gobernadores regionales de derechas "por rabia".

"Conmigo va a ser diferente", defendió el aspirante al Palacio de Planalto, "yo voy a gobernar para todo el mundo", a lo que añadió que prestará igual atención a los problemas de todos los estados en el caso de que sea investido presidente.

Mientras tanto, los sondeos apuntan que Flávio lidera la intención de voto para la segunda vuelta del próximo domingo con un estrecho margen, 51 % contra el 49 % de Lula, por lo que ambos estarían técnicamente empatados.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, Bolsonaro fue el más votado con el 47 %, con dos puntos de ventaja sobre Lula, que obtuvo el 45 % de los sufragios.