George Clooney filma en pueblo de Nueva Jersey su nueva película basada en un bestseller

El premiado actor y director protagoniza un largometraje junto a Annette Bening que está siendo filmado en esa farmacia, que hoy permaneció cerrada al público, señaló el diario NJ.com, que acompañó la nota con varias fotos de Clooney.

Entre las imágenes, en las que luce una barba blanca del mismo color que su cabello, figura una en la que parece que saluda a residentes.

"Las memorias de Amy son una fábula contemporánea sobre el amor, el ingenio y las cuestiones existenciales", dijo Weitz a Deadline.

"Estoy deseando hacerle justicia con este reparto extraordinario", agregó.

Un mensaje en la página de Facebook del pueblo donde se está rodando 'In Love' informó a sus residentes de que "¡Hollywood llega a Westfield!".

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'¡La próxima película de George Clooney y Annette Bening, 'In Love', se filmará en la farmacia Baron's Drug Store el martes 20 de octubre!', indicó el mensaje.

"Normalmente vamos a Baron's a buscar una medicina. El martes, puede que tengamos que renovar nuestra receta de George Clooney', finalizó el mensaje.