Interrogan al magistrado jefe de Trinidad y Tobago tras registrar su domicilio

Debideen, quien es el principal funcionario judicial que supervisa los tribunales de primera instancia del país, es blanco de una amplia investigación en la que participan organismos policiales locales e internacionales.

Las autoridades no han revelado detalles del caso, pero los presuntos delitos bajo investigación incluyen el lavado de dinero, la realización de transacciones financieras con bienes provenientes de actividades ilícitas, el fraude, la corrupción pública y el soborno.

Su abogado Prakash Ramadhar señaló que Debideen colaboró plenamente con los agentes que ejecutaron la orden de registro y entregó voluntariamente los dispositivos que estos solicitaron.

Por su parte, el comisionado de Policía, Allister Guevarro, confirmó que se incautaron varios elementos considerados de valor probatorio, pero declinó revelar la naturaleza de la investigación o si se contemplan medidas adicionales.

"La investigación se encuentra en una etapa delicada", afirmó, advirtiendo que divulgar detalles operativos podría comprometer tanto la indagación como cualquier procedimiento judicial posterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Guevarro aseguró que la investigación se llevará a cabo de manera profesional e imparcial, independientemente del cargo o estatus de la persona objeto de las indagaciones, e instó a la opinión pública a abstenerse de especular.

Ante la controversia suscitada, el Poder Judicial dijo este martes que se abstendrá de hacer comentarios para salvaguardar la equidad y la integridad de los procesos investigativos o legales en curso.

"El Poder Judicial reconoce la importancia de los principios jurídicos fundamentales, como el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad de todas las personas ante la ley", indicó en un comunicado.