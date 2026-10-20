Italia libera 480 millones en ayudas a transportistas, pero siguen las protestas en el sur

El anuncio se produjo tras una reunión en la Prefectura de Milán encabezada por el viceprimer ministro y ministro de Transportes, Matteo Salvini, y el viceministro del ramo, Edoardo Rixi, con representantes de las principales asociaciones empresariales del transporte por carretera.

"A partir de hoy comenzamos a desembolsar las contribuciones correspondientes a las solicitudes recibidas hasta agosto, que ascienden a aproximadamente 480 millones de euros", declaró Rixi al término del encuentro, confiando en que los paros se levanten en las próximas horas.

Además explicó que el Gobierno ha identificado recursos adicionales para afrontar el aumento de los costes del transporte, aunque parte de las medidas previstas para compensar los gastos de septiembre y octubre, mediante créditos fiscales, se materializarán en 2027.

La huelga, que estaba prevista inicialmente hasta este martes, continúa en varias regiones del sur, donde representantes de los transportistas han anunciado que mantendrán las protestas, al menos, hasta la próxima reunión con el Gobierno, convocada para el 27 de octubre.

En Sicilia, el Comité de Transportistas Sicilianos (CTS) anunció la revocación del paro para facilitar la recuperación de la actividad logística y dar una señal de apertura al Ejecutivo, aunque precisó que las empresas permanecerán en "estado de agitación" hasta que se resuelvan sus reivindicaciones pendientes.

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En el quinto día de protestas, los bloqueos del transporte por carretera siguen dificultando la distribución de alimentos frescos y carburantes en varias regiones del sur de Italia.

La escasez de combustible, inicialmente concentrada en la provincia de Taranto (Apulia), se extendió durante el fin de semana a otras zonas de esa región, así como a Basilicata y Calabria, y alcanzó a varias estaciones de servicio de Nápoles y de islas del archipiélago napolitano como Ischia.

El sector agrícola es uno de los más afectados por las interrupciones, debido a las dificultades para transportar frutas y hortalizas y al riesgo de que parte de la mercancía quede almacenada sin llegar a los puntos de venta.

Entretanto, decenas de usuarios denuncian en redes sociales la falta de existencias en los supermercados, con estantes totalmente vacíos y gasolineras con carteles de "sin gasóleo ni gasolina" o "producto agotado".