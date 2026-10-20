Más de 10.500 pandilleros fueron condenados en El Salvador durante el régimen de excepción

Así lo señaló este martes el fiscal general, Rodolfo Delgado, en una intervención en una comisión de la Asamblea Legislativa (Parlamento) que analiza el presupuesto general de la nación 2027.

Delgado apuntó que los datos compartidos corresponden al 16 de octubre y también indicó que la Justicia salvadoreña ha emitido 13 condenas a prisión perpetua, sin especificar cuántas de estas sentencias corresponden a pandilleros.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó en marzo pasado un paquete de reformas penales, incluida la que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, luego de que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir ese castigo legal para violadores, homicidas y terroristas (pandilleros).

Además, la Fiscalía General de la República registró 244 absoluciones y 10 sobreseimientos de casos de detenidos en el marco de dicho régimen, de acuerdo con los datos compartidos por el fiscal general.

Bajo el régimen de excepción se ha encarcelado a más de 96.000 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado más de 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de defensores de derechos humanos.

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Este mes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reveló que el Gobierno cuenta con un plan para dar beneficios carcelarios a aproximadamente un 50 % de los colaboradores no habituales de las pandillas detenidos en el contexto de un régimen de excepción, lo que alcanzaría a unos 5.000 presos.

El mandatario sostuvo el pasado viernes que esta revisión sería entre los 10.629 detenidos acusados de ser colaboradores de las pandillas, es decir, que no pertenecen a estas estructuras criminales.

"Entonces, de esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformados, en lugar de esperar diez años para que salgan más criminales", indicó Bukele.

Según un gráfico que presentó el jefe de Estado con una pirámide invertida sobre la distribución de la población carcelaria relacionada con las pandillas en El Salvador, del total de 96.457 reos, señaló que 42.125 son 'homeboys' (miembros plenos de las pandillas), 25.910 son "miembros no brincados" que aspiran a llegar a lo más alto de la escala pandillera, 17.793 son "paros" o colaboradores voluntarios habituales y 10.629 serían colaboradores casuales.

Pero ante cualquier duda sobre la liberación de pandilleros, Bukele subrayó: ​"Que quede claro, ningún pandillero va a salir libre. Nunca (...) Pero los colaboradores que ya les expliqué, vamos a revisar los casos".