Ministros latinoamericanos coordinan políticas para desarrollo resiliente ante las crisis

"Estos fenómenos y choques de distinta naturaleza truncan proyectos de vida. En muchas ocasiones no solo afectan la trayectoria de desarrollo y la posibilidad de continuar progresando, sino que borra años de esfuerzo y de logros alcanzados", dijo la directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett.

Las autoridades latinoamericanas están reunidas este martes y miércoles en el XVIII Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe 'Conectando políticas para un desarrollo resiliente', organizado por el PNUD, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá.

Muschett continuó alegando que esos desastres que arrasan las aspiraciones personales conllevan a una conclusión: "Para América Latina y el Caribe el desarrollo sin resiliencia no es una opción viable". Por ello, insistió en que los entes de toma de decisión tienen una gran "presión" de atender las emergencias priorizando a las personas.

Durante la inauguración del foro regional, los ponentes reflexionaron sobre la necesidad de crear políticas de Estado que perduren en el tiempo, no solamente un ciclo de Gobierno, para atender la pobreza y las desigualdades sociales además de modernizar las instituciones ante nuevas necesidades.

"Las transformaciones económicas, tecnológicas, ambientales y demográficas están cambiando las necesidades de nuestras sociedades. Frente a ellas no basta con hacer de lo mismo, debemos revisar nuestras respuestas, fortalecer nuestras instituciones y asegurar que las decisiones públicas se traduzcan en resultados concretos para la población", señaló la ministra de Desarrollo Social de Panamá, Beatriz Carles.

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Para evitar retrocesos ante crisis económicas o desastres, sostienen los panelistas, es indispensable fortalecer e integrar instituciones preparadas para el futuro, ya que el crecimiento no debe medirse solo por el PIB, sino por la productividad, equidad e inclusión laboral resiliente.

"Si bien la región ha dejado atrás las fases más críticas de las crisis marcadas por los últimos años, persisten importantes obstáculos para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo", señaló el director de la división de desarrollo social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alberto Arenas.

Así, agregó, "el bajo crecimiento económico, las persistentes desigualdades, las restricciones fiscales, las transformaciones demográficas, los cambios tecnológicos acelerados y los impactos cada vez más visibles del cambio climático configuran un escenario complejo que exige respuestas integrales e innovadoras".

Para abordar problemáticas es necesario, además, consolidar sistemas de protección social universales estrechamente vinculados a la gestión de desastres, garantizando que los avances socioeconómicos de las familias vulnerables no se destruyan frente a emergencias impredecibles.