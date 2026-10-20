Oposición colombiana convoca una protesta contra el presupuesto el próximo 24 de noviembre

La bancada del Pacto Histórico, partido liderado por el expresidente Gustavo Petro (2022-2026), señaló en un comunicado que se manifestará al considerar que hay "cifras que aún no cuadran" en el presupuesto.

El PGN para 2027 es un 14,2 % superior al vigente este año y el Gobierno lo defiende como un paso para recuperar la estabilidad fiscal.

El Ejecutivo sostiene que el presupuesto incorpora obligaciones que, según su diagnóstico, no estaban debidamente financiadas en las cuentas presentadas por el Gobierno de Petro, entre ellas compromisos pensionales, sanitarios, salariales y relacionados con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Sin embargo, la oposición aseguró que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo que firmaron el Gobierno y las FARC en 2016; el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y 14 de los 32 departamentos del país "salieron perdiendo" en un presupuesto "en el que el servicio de deuda sube un 46 %".

El presupuesto aprobado distribuye unos 393,25 billones de pesos (123.920 millones de dólares) a gastos de funcionamiento, 147,07 billones (46.363 millones de dólares) al servicio de la deuda y 94,63 billones (94.630 millones de dólares) a inversión pública, según las cifras divulgadas durante el trámite legislativo.

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El senador Iván Cepeda, uno de los principales líderes de la oposición, aseguró en una entrevista con EFE que en Colombia hay una creciente "confrontación social y política" en su país debido a las medidas que está tomando el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El también excandidato presidencial en las pasadas elecciones consideró que la movilización del pasado 14 de octubre, que reunió a sectores sociales y políticos en distintas ciudades del país, fue el comienzo de un movimiento que podría desembocar en una huelga o un paro general si el Gobierno mantiene su rumbo.

Cepeda señaló además que el Pacto Histórico estaría dispuesto a dialogar con el Gobierno sobre asuntos fundamentales si se abriera esa posibilidad, pero consideró poco probable que De la Espriella promueva ese acercamiento.

El senador insistió en que la prioridad de su sector no es abrir un debate sobre una eventual reforma constitucional, sino defender la carta magna de 1991, las instituciones democráticas y los derechos ciudadanos.