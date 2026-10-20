Panadería cubana de Miami "condena el socialismo" tras visita de un congresista demócrata

"Abrir nuestras puertas no fue un respaldo a ningún candidato, partido o plataforma", dijo en las redes sociales Yvette Cao, directora de marketing de la popular CAO Bakery.

La empresaria, cuya familia emigró de Cuba, agregó que la panadería apoya "una Cuba libre" y "condena el socialismo".

Jeffries estuvo el viernes pasado en el local en Pinecrest, en el condado Miami-Dade, haciendo campaña con el cubanoestadounidense Eliott Rodríguez, quien busca arrebatar el escaño del distrito 27 a la congresista republicana de origen cubano María Elvira Salazar.

Cao explicó que, el día anterior a la visita, la campaña había invitado al candidato a pasar a tomar un café, sin saber que el encuentro terminaría convirtiéndose en una rueda de prensa.

Rodríguez difundió un video de la visita, y en las redes llovieron las críticas contra la panadería por acoger a dirigentes a los que acusaban de "socialistas".

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"Eliott Rodríguez llevó al hombre que quiere liderar a los socialistas en el Congreso a una panadería cubana de Miami y, de un solo golpe, demostró lo poco que conoce esta comunidad", escribió este lunes Salazar en la red social X al compartir uno de los comentarios.

La congresista acusó a su rival de convertir el negocio en "un instrumento de propaganda política" y añadió: "Es un insulto pasear esta ideología por una comunidad construida por sobrevivientes del socialismo".

En agosto pasado, Jeffries dijo a la cadena NBC que no respalda la agenda de los Socialistas Democráticos de América (DSA), un movimiento que tiene presencia dentro del Partido Demócrata.

Rodríguez, expresentador de televisión, ya había dicho el viernes ante la prensa que tachar de socialistas a los demócratas es "una forma fácil de no defender la gestión" del Gobierno de Donald Trump, y se definió como producto del capitalismo.

Su campaña acusó después a Salazar de haber estado "siempre" cerca de "socialistas y comunistas", con un video sobre la entrevista que ella hizo a Fidel Castro en los años noventa, cuando era periodista de televisión.

El cruce de acusaciones coincidió con el inicio del voto anticipado en Miami-Dade, este lunes, en un distrito de mayoría hispana que el medio especializado Cook Political Report ya no considera un escaño seguro para los republicanos.

Los republicanos controlan actualmente la Cámara de Representantes con 218 escaños, frente a los 214 de los demócratas, por lo que el resultado de este distrito del sur de Florida podría influir en el equilibrio de poder en el Congreso.