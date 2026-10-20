Polémica en Uruguay por asistencia de exministra Al-Masri al 'Día de la mujer palestina'

La actividad, organizada por la Embajada del Estado de Palestina en Uruguay, está prevista para el lunes 26 de octubre y se llevará a cabo en el Palacio Legislativo.

Un conjunto de legisladores envió una nota a la vicepresidenta Carolina Cosse en la que indicaron que se oponen "exclusivamente contra la participación de Majida Al-Masri en esta actividad, en atención a sus antecedentes, trayectoria política y manifestaciones públicas", según indica el texto difundido por la diputada del Partido Nacional Fernanda Auersperg.

La nota sostiene que el FDLP es una "organización designada como terrorista por el Estado de Israel, a la que se le atribuyen graves atentados contra la población civil" cometidos entre 1974 y 1975 y que "su brazo armado, las Brigadas del Mártir Omar al-Qasim" ha sido investigadas por su participación en los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Es la voz de una persona que atribuyó los atentados del 7 de octubre como 'un terremoto que sacudió al Estado sionista' y que es 'un punto de inflexión en la historia'. Realmente es una persona que hace apología del terrorismo y eso para nosotros es inadmisible", dijo Auersperg a EFE.

Si bien la participación de Majida Al-Masri será virtual, según aclaró en una rueda de prensa el senador del oficialista Frente Amplio Gustavo González, quien fue el encargado de solicitar el espacio para el evento, Auersperg entiende que "no es necesario que una persona participe presencialmente para que su voz sea válida o sea tomada en cuenta".

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En ese sentido, pidieron a la vicepresidenta adoptar "las medidas necesarias para que Majida Al-Masri no participe" en la actividad, pero Cosse lo desestimó.

A través de un posteo en la red social X, Cosse explicó que no existe en la actualidad un reglamento que regule el uso de las salas del Palacio Legislativo, por lo cual "el criterio vigente es que cada legisladora y cada legislador puede solicitarlas y asume la responsabilidad por los eventos que se realizan con su firma".

"En Uruguay rigen la libertad de reunión y la libertad de expresión. Por eso, no corresponde que, en mi calidad de vicepresidenta de la República, decida quién puede hablar y quién no en las actividades convocadas por parlamentarios", añadió.

Auersperg rechazó que la respuesta de la vicepresidenta haya llegado por este medio y lamentó su decisión, ya que implica que el evento se realizará tal y como está previsto.