República Dominicana dará asesoría legal a nacionales reclutados por Rusia para la guerra

La Cancillería explicó en un comunicado que la asesoría permitirá examinar, conforme a la legislación rusa, las condiciones contractuales de los dominicanos involucrados e identificar las alternativas legales para brindarles asistencia.

Como parte de estas gestiones una comisión de la Cancillería, encabezada por el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz Vargas, viajará este miércoles a Moscú para dar seguimiento a los casos identificados y reforzar las acciones de asistencia y protección a los nacionales.

La delegación, que también incluye al director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes Taveras, prevé reunirse con autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso para obtener información actualizada sobre la situación de los dominicanos.

La Cancillería subrayó que la protección de los dominicanos en el exterior es una prioridad del Gobierno y aseguró que lleva a cabo acciones diplomáticas, consulares y jurídicas para asistir a los nacionales que lo requieran.

Según denuncias de familiares, decenas de dominicanos firmaron contratos individuales para trabajar en Rusia y alegan que lo hicieron sin saber que era para ir a la guerra en Ucrania.

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El asunto fue abordado el mes pasado en Nueva York por el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, en una reunión que sostuvo con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Bisonó trasladó a Lavrov la preocupación del Gobierno dominicano por la situación de sus compatriotas, por lo que Lavrov instruyó al área de su ministerio encargada de las relaciones con América Latina y el Caribe a dar seguimiento al caso y gestionar el tema ante las autoridades competentes.

Amnistía Internacional (AI) denunció recientemente que en América Latina, ciudadanos de Colombia, Cuba, Brasil y Perú, han sido reclutados a través de "patrones de engaño, coacción y explotación por parte de Rusia y/o de personas que actúan con su autorización o apoyo".