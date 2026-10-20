Sindicato critica a GM por la recompra de acciones por valor de 20.000 millones de dólares

En un comunicado, Fain calificó el plan como la mayor recompra de acciones anunciada por un fabricante de automóviles estadounidense.

El líder sindical criticó que GM destine esos recursos a sus accionistas mientras, según Fain, el 80 % de sus trabajadores carecen de pensión y de cobertura sanitaria durante la jubilación y algunas plantas funcionan por debajo de su capacidad.

"Esta compañía ha gastado 30.000 millones de dólares en recompras de acciones y dividendos en los últimos cinco años", afirmó Fain, quien recordó las disputas sobre los costes laborales durante las negociaciones que en 2023 desembocaron en una huelga contra GM, Ford y Stellantis.

El dirigente de UAW advirtió además de que el sindicato tendrá en cuenta las decisiones actuales de GM cuando vuelva a negociar el convenio colectivo en 2028. "Si hay 20.000 millones de dólares para Wall Street, pueden estar seguros de que hay una parte justa para la clase trabajadora", señaló.

Fain también cargó contra la presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, y sostuvo que la política de recompra de acciones beneficia principalmente a los grandes inversores.

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Según UAW, cinco firmas de Wall Street, entre ellas BlackRock y State Street, obtendrán cerca de 7.000 millones de dólares con la recompra.

Las críticas del sindicato se producen después de que GM anunciara este martes que obtuvo un beneficio neto de 7.267 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2026, un 21 % más que en el mismo periodo de 2025.

Los ingresos aumentaron un 1,4 %, hasta 141.665 millones de dólares, mientras que el beneficio operativo creció un 21,8 %, hasta 7.984 millones.

En el tercer trimestre, GM ganó 3.335 millones de dólares, un 151,3 % más que un año antes, y facturó 50.015 millones de dólares, un aumento del 2,9 %. El beneficio operativo ajustado acumulado hasta septiembre alcanzó los 12.302 millones de dólares, un 24,2 % más interanual.