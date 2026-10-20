Trump anuncia inversión del Pentágono para fabricar chips en Carolina del Norte

El anuncio sobre la inversión del Pentágono se produjo en el marco de una reunión proselitista y el mandatario lo anunció como un empuje a la economía y a la industria del estado, clave en la batalla por el control del Senado, aunque no se ofrecieron más detalles sobre el proyecto ni sobre el destino concreto de los fondos.

Por su parte, el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, anunció que la empresa global de minerales industriales Sibelco construirá una planta de fabricación en Carolina del Norte, sin que se hayan precisado más detalles sobre el plan.

La visita forma parte de una gira por el país, con mítines prácticamente diarios, con la que el mandatario busca movilizar a su electorado ante unas encuestas que favorecen a los demócratas en la renovación del Congreso.

Durante su intervención, Trump fue interrumpido por dos manifestantes, este tipo de incidentes se han repetido constantemente durante la gira del jefe de Estado por todo el país.

Aunque Trump ganó en Carolina del Norte en las presidenciales de 2016, 2020 y 2024, el estado se considera un estado bisagra entre ambos partidos, en parte por el crecimiento de sus áreas metropolitanas, que ha reforzado el peso del electorado demócrata.

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Trump, quien estuvo en la víspera en Kansas, prevé viajar en los próximos días a Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Míchigan y Texas.