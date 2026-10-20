Trump anuncia que aportará 400 millones de dólares para la campaña de los republicanos

En un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario sugirió que una victoria republicana evitaría que en Estados Unidos se repitieran escenas de disturbios como las registradas en Francia.

"Debido a mi fe en el Partido Republicano, en todas nuestras políticas y principios, y especialmente después de presenciar lo que está ocurriendo en Francia y otros lugares de Europa, me complace anunciar que, con motivo de las elecciones de mitad de mandato más importantes en la historia de nuestro país, he gastado, o gastaré, más de 400 millones de dólares", escribió.

El mandatario detalló que ya ha invertido más de 300 millones de dólares en publicidad, mítines y otras actividades para movilizar el voto.

"Es un gran honor para mí hacerlo en nombre del Partido Republicano, que tanto ha hecho para rescatar a nuestro país del borde del abismo", apuntó.

En los últimos días, Trump ha atribuido los disturbios registrados en Francia durante las protestas estudiantiles a la política migratoria del Gobierno francés, que, según el republicano, ha permitido la inmigración masiva.

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Trump viaja este martes a Carolina del Norte como parte de una gira por el país para intentar movilizar a las bases republicanas ante unas encuestas que favorecen a los demócratas en medio del descontento por la inflación, el precio de la gasolina y la guerra de Irán.

El presidente, que estuvo el lunes en Kansas, prevé viajar en los próximos días a Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Míchigan y Texas.