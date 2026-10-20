Trump anuncia recompensas de hasta 30.000 dólares a quienes delaten casos de fraude fiscal

Según explicó el presidente desde el Despacho Oval, el denominado 'Programa de incentivos a delatores de fraude' contará con un presupuesto de 25 millones de dólares que serán administrados por el Departamento de Justicia, con la mediación del mismo Trump.

Además, el mandatario comentó que se otorgará una recompensa de hasta el 1 % de la cantidad defraudada que pueda recuperarse, incluso cuando esta pase de mil millones de dólares.

"Estamos hablando de miles de millones e incluso billones de dólares", expresó el presidente para explicar que los denunciantes podrían recibir grandes cantidades de dinero a través de ese porcentaje.

Los ciudadanos podrán reportar estos casos a través de una página web oficial del Gobierno en la que también podrán participar periodistas, profesionales con un trabajo "no muy rentable", según opinó el presidente.

Trump considera que estos incentivos van a atraer a "mucha gente en ello", en referencia a la búsqueda de casos que puedan suponer fraude económico contra la Administración pública.

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Este anuncio llega siete meses después de la creación del grupo de trabajo contra el fraude, dirigido por el vicepresidente, JD Vance. El mandatario considera que una "gran parte" del país es "corrupto".

El primer beneficiario de este programa fue el creador de contenido conservador Nick Shirley, quien estuvo esta tarde en el Despacho Oval y fue compensado con 10.000 dólares por publicar a finales de 2025 un video donde denunciaba la creación de guarderías falsas para cobrar subsidios federales en el estado de Minnesota.

El pasado mes de julio, una mujer se declaró culpable de fraude electrónico y conspiración para defraudar a los Estados Unidos al presentar reclamaciones de reembolso infladas por comidas supuestamente servidas a niños en su guardería, según el Departamento de Justicia.