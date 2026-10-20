Trump evita dar su respaldo electoral a Le Pen en medio de las protestas en Francia

"Bueno, no la conozco. No la he conocido personalmente. Pero me pareció que la trataron mal", respondió el mandatario al ser preguntado en el Despacho Oval sobre un posible apoyo a la candidata de Agrupación Nacional (RN).

Trump criticó la condena por malversación de fondos públicos europeos impuesta a Le Pen, que conllevó una inhabilitación electoral posteriormente reducida en apelación, lo que le permitió recuperar la posibilidad de presentarse a las presidenciales del año próximo.

"A mí me parecería una instrumentalización. Cuando hicieron lo que hicieron, me pareció que, ya saben, ella iba en cabeza. Pero después de esto, definitivamente es… es la voz conservadora", expresó.

Trump se atribuyó el giro a la derecha de varios países latinoamericanos gracias a sus respaldos electorales y recordó la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia.

El mandatario volvió a vincular las protestas en Francia con la política migratoria y acusó al Gobierno francés de haber fomentado la inmigración.

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Aseguró que ha trasladado sus advertencias al presidente francés, Emmanuel Macron, con quien dijo mantener una buena relación.

"Dije: si no ponen fin al problema de la inmigración, no les va a quedar país. Y se lo dije a Alemania y se lo dije al Reino Unido", afirmó.

La movilización del sábado, convocada contra la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, reunió a diversos colectivos en distintos puntos de Francia y derivó en enfrentamientos y daños materiales en varias ciudades.