Un exjuez anticorrupción de Ecuador es investigado por presunto enriquecimiento ilícito

Así lo explicó el fiscal de la provincia de Pichincha Darwin Jaramillo, quien -debido a una "reserva" en la investigación- evitó dar detalles del proceso y el nombre del investigado, que ejerce ahora como juez penal, aunque señaló que ya pidió que se realice una audiencia de formulación de cargos contra el magistrado, donde la información será pública.

El fiscal señaló que la información sobre el allanamiento fue filtrada previo a la operación, lo que le habría permitido al juez salir de su vivienda diez minutos antes de que un magistrado de la Corte Provincial de Pichincha emitieran la orden de detención en su contra.

El juez Renán Andrade, quien ejercía como magistrado anticorrupción antes de que esta unidad fuera eliminada por el Consejo de la Judicatura a inicios de septiembre, señaló en una carta pública que la Fiscalía había allanado su casa.

De acuerdo al magistrado, la investigación se abrió en 2025, pero se reactivó el pasado 25 de septiembre, después de que, junto a otra jueza, interpuso una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional por la eliminación de la unidad anticorrupción.

"Son retaliaciones, quizás, por mi desacuerdo con la supresión de la Unidad Especializada. Estoy presto a renunciar, solo quiero que dejen de perseguirme", señaló en la carta publicada en su cuenta de la red social X, y dirigida al presidente del país, Daniel Noboa, y al ministro del Interior, John Reimberg.

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Aseguró que la investigación es por hechos que van desde 2020, cuando le diagnosticaron cáncer. "La propia Fiscalía, en esa investigación previa, ha reconocido errores de buena fe, como que se me acreditan dos casas por más de 4 millones de dólares en Pedernales, en sectores donde no hay ni asfalto ni alcantarillado. Ambas casas no suman ni 45.000 dólares, y así existen más errores", indicó.

También mencionó alguno de los casos de corrupción que tuvo a cargo y le pidió al presidente y al ministro que "pregunten a los altos mandos de la Policía" y a los "cooperantes internacionales de Estados Unidos" por su trabajo como juez.

El fiscal Jaramillo afirmó que la investigación no está relacionada con la acción impulsada contra la Judicatura.