Witkoff viajará a Rusia tras reunión con Zelenski para relanzar proceso de paz

"Steve (Witkoff) irá a Rusia mañana y verá lo que (Vladímir) Putin tiene que decir al respecto", afirmó Zelenski en una rueda de prensa con los jefes de Estado y de Gobierno de Noruega y Finlandia, en la que señaló que uno de los elementos de su propuesta es una reunión trilateral Ucrania-Rusia-EE. UU. a nivel de líderes.

"Ucrania desea la paz más que nadie", enfatizó Zelenski, que recordó que Kiev ha apoyado la propuesta de tregua energética de Washington y ha ofrecido "diferentes opciones", aunque éstas hayan sido rechazadas hasta ahora por Moscú.

"Tenemos algunas ideas claras sobre cómo llegar a la paz, y estamos unidos con nuestros socios europeos en estos esfuerzos; queremos que los americanos lleven estas ideas a los rusos", aseguró.

Entre los elementos que mencionó, Zelenski enumeró unas garantías de seguridad "sólidas" para Ucrania tras el fin de la guerra, la posibilidad de abordar la cuestión territorial al máximo nivel, entre líderes, y la creación de confianza a través de medidas de desescalada, para las que hay "propuestas de diferentes formatos de alto el fuego".

Tanto el líder ucraniano como el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre y el presidente finlandés Alexander Stubb subrayaron además la máxima de que no se pueden tomar "decisiones sobre Ucrania sin Ucrania" y de que los países europeos deben participar en el proceso de negociación.

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Los dos líderes nórdicos también sugirieron que entre las propuestas que Witkoff llevará mañana a San Petersburgo se encuentra la cuestión de las sanciones a Rusia y su potencial aligeramiento.

Tras la reunión a cuatro bandas con Witkoff y después de una pausa para cenar, está previsto también un encuentro con "asesores de seguridad nacional" de la Unión Europea, la OTAN, Reino Unido, Alemania e Italia, explicaron.

"Creo que hoy hemos hecho un progreso genuino", afirmó Stubb y añadió que "a nivel técnico sentimos que las negociaciones están avanzando bastante bien", pese al "ruido" que ha predominado en la esfera pública.

Tras el reciente intercambio de acusaciones con Washington, cada vez más subidas de tono, Zelenski adoptó este martes un aire conciliador, tras haber conversado con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, por el camino.

"Hablamos de temas sensibles como la conexión a través de Starlink, sobre interceptores, que son muy importantes, sobre inteligencia. La conversación fue muy positiva, abordamos las cosas que tenemos que gestionar y estoy seguro de que lo lograremos. Decidimos que en unas 48 horas volveremos a hablar", explicó.

Zelenski también agradeció a EE. UU. que ahora Ucrania vuelva a recibir los "avisos tempranos" cuando Rusia ataca con misiles balísticos, tras haber denunciado en varias ocasiones que su país no había recibido la información habitual, lo que había provocado muertes evitables de civiles.

Recientemente, el líder ucraniano había denunciado que el presidente estadounidense, Donald Trump, está presionando a Ucrania para obligarla a ceder ante Rusia, mientras que éste le instó a abandonar el poder y le acusó de bloquear los esfuerzos de paz.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que Moscú estudiará la propuesta que llevará el emisario estadounidense, Steve Witkoff, pero que no hará concesiones políticas.

"Veremos qué ofrecen. Si ofrecen algo que nos beneficie (en los ámbitos) económico y financiero, ¿por qué no? Pero esto debe hacerse sin concesiones políticas por nuestra parte y sin esperar favores políticos que nos beneficien en todos los asuntos internacionales", dijo el ministro ruso en una reunión con futuros diplomáticos.

Lavrov, citado por las agencias rusas, dijo que Rusia puede confiar únicamente en sí misma y aseguró que Moscú está listo para restablecer las relaciones con "quienes estén dispuestos a hacer lo mismo de forma honesta".