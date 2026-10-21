China insta a EE.UU. a cesar "presión" sobre Cuba tras orden de arresto contra Raúl Castro

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa rutinaria que el exmandatario "es un líder revolucionario cubano de gran prestigio y respeto, que goza de enorme autoridad en el ámbito internacional".

Mao recalcó que Pekín se ha opuesto siempre al "abuso de los medios judiciales" para presionar a Cuba, al tiempo que expresó el "firme" apoyo del país asiático a la isla en la defensa de su soberanía nacional.

La portavoz también instó a Estados Unidos a "poner fin de inmediato al bloqueo" contra Cuba y a "dejar de vulnerar el derecho a la existencia y al desarrollo" del pueblo cubano.

La Fiscalía del Estado estadounidense de Florida anunció el lunes que obtuvo una orden de arresto estatal contra Castro, de 95 años y quien abandonó sus cargos políticos en 2021, por conspiración para cometer asesinato en primer grado cuando se produjo el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria anticastrista Hermanos al Rescate en 1996 en el que murieron cuatro personas.

El fiscal general del estado, James Uthmeire, sostuvo que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, participó en la cadena de mando que autorizó el derribo de las avionetas.

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La orden judicial se suma a la acusación presentada en mayo pasado por la justicia federal estadounidense contra el exmandatario cubano por su presunta participación en los hechos.

El caso fue reabierto por las autoridades de Florida tres décadas después del ataque, en medio de un endurecimiento de las medidas de Washington contra el Gobierno cubano.

La decisión fue criticada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que la calificó este lunes de "patético circo miamense" y por el ministro de Exteriores isleño, Bruno Rodríguez, quien la tildó de "nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida".