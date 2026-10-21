China quiere abordar las barreras comerciales a las tecnologías verdes en la COP31

La propuesta llega en plena disputa comercial con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por productos chinos como los vehículos eléctricos y los paneles solares, fundamentales para la transición energética.

El viceministro chino de Ecología y Medio Ambiente y jefe de la delegación ante la COP31, Li Gao, defendió hoy durante una rueda de prensa organizada por el Consejo de Estado (Ejecutivo) en Pekín que las negociaciones aborden los obstáculos comerciales que, a juicio de China, dificultan la transición energética.

"Creemos que la conferencia debería debatir en profundidad los viejos problemas de la insuficiente reducción de emisiones y del apoyo financiero de los países desarrollados, así como los nuevos desafíos del unilateralismo y el proteccionismo, que perjudican los esfuerzos colectivos mundiales", afirmó Li.

China, uno de los mayores fabricantes mundiales de vehículos eléctricos, baterías y paneles solares, afronta aranceles y otras restricciones en EE.UU. y la UE, preocupados por el impacto de la competencia china sobre sus industrias.

Li reclamó un sistema comercial internacional más abierto que facilite la circulación de tecnologías y productos de bajas emisiones, aunque no propuso medidas concretas para eliminar los gravámenes ni mencionó expresamente a Washington o Bruselas.

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El viceministro también pidió avances en la financiación climática para los países en desarrollo, especialmente en el objetivo de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035 y triplicar los fondos destinados a la adaptación.

Entre las prioridades de Pekín figura además la creación de un mecanismo internacional de transición justa que ayude a los países en desarrollo a afrontar las dificultades económicas y sociales de la descarbonización.

Sobre la propuesta turca de elevar al 35 % la electrificación mundial para 2035, Li afirmó que coincide con las políticas chinas, pero evitó respaldarla expresamente y pidió tener en cuenta las diferencias entre países para alcanzar el "mayor consenso posible".

La COP31 se celebrará del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía), con una cumbre de líderes los días 11 y 12 y una jornada dedicada a financiación y comercio el 13, en unas negociaciones que buscarán acelerar la aplicación del Acuerdo de París y acercar posiciones sobre la transición energética, la adaptación al cambio climático y el apoyo a los países más vulnerables.