El coste de la deuda francesa a diez años supera el 5 %, su nivel más alto desde 2002
París, 21 oct (EFE).- El rendimiento de la deuda pública francesa a diez años superó este miércoles el umbral simbólico del 5 %, hasta alcanzar el 5,08 % hacia las 11:05 hora local (09:05 GMT), su nivel más alto desde 2002, en un contexto de persistente preocupación por el estado de las finanzas públicas del país.
Francia afronta unos costes de financiación muy superiores a los de Alemania, considerada la referencia de mayor seguridad crediticia de la eurozona.
El rendimiento del bono alemán a diez años se situaba en el 3,41 % sobre la misma hora.
La diferencia entre ambos rendimientos, conocida como diferencial, se encuentra en su nivel más elevado desde 2011 y constituye un indicador de la confianza de los inversores en la deuda soberana francesa.