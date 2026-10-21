El coste de la deuda francesa a diez años supera el 5 %, su nivel más alto desde 2002

El coste de la deuda francesa a diez años supera el 5 %, su nivel más alto desde 2002

París, 21 oct (EFE).- El rendimiento de la deuda pública francesa a diez años superó este miércoles el umbral simbólico del 5 %, hasta alcanzar el 5,08 % hacia las 11:05 hora local (09:05 GMT), su nivel más alto desde 2002, en un contexto de persistente preocupación por el estado de las finanzas públicas del país.