Kiev pide a Lockheed Martin abrir centros de mantenimiento de F-16 en Ucrania

Según dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado, en la reunión se habló de la necesidad para Ucrania de abrir más centros de mantenimiento de F-16 fuera de Ucrania y de empezar a habilitar este tipo de instalaciones también dentro de Ucrania.

El presidente Volodímir Zelenski advirtió a principios de este mes de que alrededor de la mitad de los aviones F-16 con los que cuenta Ucrania no pueden ser utilizados porque precisan de largos períodos de reparaciones y mantenimiento en centros especializados situados en otros países de Europa.

“Es importante”, dijo Jmara en el encuentro con la delegación de Lockheed Martin, “que se haga todo lo posible para garantizar que la mayor cantidad de F-16 posible estén en servicio y operativos en los cielos de Ucrania”.

Jmara y Drapati abordaron asimismo con la delegación estadounidense la otra gran urgencia ucraniana en materia de defensa aérea: el suministro de misiles interceptores PAC-3 para sistemas Patriot que el país requiere para poder derribar misiles balísticos rusos.

La parte ucraniana subrayó la necesidad de que el suministro de este tipo de armamento fabricado al igual que los F-16 por Lockheed Martin se estabilice, después de que el Zelenski denunciara esta misma semana retrasos en la entrega a Ucrania de misiles PAC-3 ya pagados que el presidente ucraniano atribuyó a decisiones políticas de la administración Trump.

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Antes de la reunión anunciada hoy con el ministro de Defensa y el jefe del Ejército de Ucrania, la delegación de Lockheed Martin fue recibida este lunes en Kiev por Zelenski, que reafirmó su interés en que Ucrania pueda producir por sí misma misiles PAC-3.

Para poder fabricar estos misiles cuya actual producción no cubre la creciente demanda, sobre todo tras el comienzo en febrero de la guerra de Irán, se necesita de permiso expreso del presidente de EE.UU.

Donald Trump ha emitido señales contradictorias sobre la posibilidad de que Ucrania reciba las licencias necesarias.