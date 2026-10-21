La deuda acumulada británica se sitúa en el 94 % del PIB

El endeudamiento en el mes de septiembre fue de 24.500 millones de libras (28.910 millones de euros), un 7,7 % más que en el mismo periodo del año anterior, añadió el organismo oficial.

En cuanto al actual año fiscal -entre abril y septiembre-, el endeudamiento fue de 97.800 millones de libras (115.404 millones de euros), un 4,3 % menos que en el mismo periodo del año pasado y equivale al 3,1 % del PIB británico.

La ONS dio a conocer los datos del endeudamiento tras informar de que el índice de precios al consumo (IPC) del país se situó en los doce meses hasta septiembre en el 3,5 %, frente al 3,1 % en agosto, por lo que está en el nivel más alto desde octubre de 2025.

La cifra es superior a lo anticipado por los analistas, que esperaban que la inflación alcanzara el 3,4 %. La inflación se mantiene aún por encima del objetivo del Banco de Inglaterra del 2 %.