La diputada australiana atropellada pierde la segunda pierna, dice su marido

"Habíamos esperado que se pudiera salvar su pierna derecha, pero los cirujanos también tuvieron que amputársela", afirmó Phil Haines en una comparecencia ante los medios a las puertas del hospital Alfred de Melbourne, donde su esposa, de 65 años, permanece ingresada.

El marido señaló que, pese a la gravedad de las lesiones, la diputada está viva y estable, lo que consideró lo más importante para la familia. También destacó que, por el momento, tanto su corazón como su capacidad intelectual se encuentran bien, y advirtió de que la recuperación será larga.

Phil Haines agradeció la atención recibida por parte del personal sanitario, los servicios de emergencia, los trabajadores de la oficina electoral y los vecinos que acudieron a ayudarla tras el atropello.

La pareja, que celebrará el próximo mes su 40 aniversario de boda, ha recibido numerosas muestras de apoyo desde Australia y otros países, según dijo.

El presunto autor del atropello, Brendan Nugent, de 43 años, compareció también este miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Wangaratta por cinco cargos, entre ellos conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, causar lesiones graves de forma intencionada y causar daño a un funcionario público de la Mancomunidad, además de cultivo y posesión de cannabis.

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Durante la vista, su defensa reveló que Nugent padece mielitis transversa idiopática, una rara enfermedad neurológica que afecta a la médula espinal, y que ha sufrido una conmoción cerebral.

Sin embargo, la defensa no estableció ninguna relación entre estas condiciones médicas y los hechos que se le imputan, ni señaló que pudieran haber afectado a su capacidad para comprender o controlar sus actos.

El magistrado tomó nota de sus necesidades médicas antes de que fuera retirado de la sala y volviera a su lugar de reclusión, también en Victoria.

El acusado no solicitó la libertad bajo fianza y deberá regresar al tribunal el próximo 4 de febrero.

La Policía de Victoria no descarta presentar nuevos cargos, incluido el de intento de asesinato, según señaló este miércoles el comisario jefe de la Policía estatal, Mike Bush, en una rueda de prensa, donde calificó el atropello de presunto ataque deliberado.

Las autoridades todavía investigan el móvil y no han establecido qué motivó la agresión.

La familia de Nugent afirmó el martes que mantenía una amistad con Haines desde hacía más de veinte años y calificó lo ocurrido de "devastador e incomprensible".