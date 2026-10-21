La ONU y Suiza celebran reunión para impulsar esfuerzos multilaterales de paz en Sudán

La reunión, en la que no participan representantes de las dos partes en conflicto (Ejército sudanés y paramilitares), incluye a delegados del Cuarteto para Sudán (Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes), de los países de la región, y de la Unión Africana, la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes.

"Nuestro papel es apoyar a los sudaneses para que den forma al futuro que comparten como país", destacó en la apertura de la reunión el enviado personal del secretario general de la ONU para Sudán, Pekka Haavisto.

Agregó que espera poder convocar esta reunión con periodicidad trimestral, y manifestó su esperanza en que antes de que la guerra civil llegue a su cuarto aniversario puedan lograrse frutos.

"A medida que se acerca abril de 2027 debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar que ese momento marque un punto de inflexión hacia la paz, en lugar de otro año de guerra y sufrimiento", afirmó.

Por parte de la anfitriona, Suiza, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Alexandre Fasel, subrayó que la guerra en Sudán ha evolucionado desde su inicio en 2023 hacia un conflicto marcado por el uso de drones para atacar a civiles, y donde la falta de recursos ha provocado hambrunas en regiones como Darfur o Kordofán.

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"Ninguna delegación presente en esta sala puede seguir inmune a las consecuencias de un Sudán fragmentado y marcado por la violencia contra la población civil", destacó.

Se trata de la sexta reunión consultiva que la comunidad internacional celebra sobre el conflicto de Sudán, tras las mantenidas desde 2024 en El Cairo (en dos ocasiones), Yibuti, Nuakchot y Bruselas.