Milei acusa a los socialistas de fomentar la "invasión" en Ceuta por intereses electorales

"Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo", dijo en un desayuno informativo en la capital española.

En su intervención, Milei indicó que la entrada masiva de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma española del norte de África en julio pasado "no fue un accidente" ni "una casualidad", "y las consecuencias ya se están viviendo, como no podía ser de otra manera".

"Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades", añadió.

En su intervención, Milei aseguró que desde Argentina se ve con preocupación lo que denominó como "cuestión migratoria" en Europa, ya que, dijo, "lejos de integrarse, los inmigrantes están desintegrando la sociedad europea, incendiando monumentos ancestrales y destruyendo la propiedad de los trabajadores de cuyos impuestos viven".

El mandatario consideró que "el estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria traza en un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro", añadió.

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A su juicio, Occidente se enfrenta a "un problema demográfico grave", con consecuencias fiscales y económicas, pero insistió en que ese problema no puede ser solucionado "importando ciudadanos", sobre todo si se oponen "vehementemente" a los principios que sostienen a la civilización occidental.