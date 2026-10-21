Mundo
21 de octubre de 2026 - 06:55

Milei: las Malvinas son argentinas y no creemos en soluciones bélicas para recuperarlas

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Madrid, 21 oct (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, aseguró este miércoles que las Islas Malvinas "son argentinas, por derecho, por historia y por geografía" y añadió que su país confía en recuperarlas por la vía diplomática, porque no cree en "soluciones bélicas".

Por EFE
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"Las Malvinas son argentinas. Son argentinas, por derecho, por historia y por geografía", dijo el mandatario en un desayuno informativo en Madrid, durante su visita a España, en el que aseguró que ese punto no está "bajo ningún tipo de discusión".

En su intervención, aseguró que Argentina confía en seguir haciendo su reivindicación y en recuperar "por la vía diplomática" el archipiélago, administrado por el Reino Unido desde su ocupación en 1833 y que Argentina reclama como propio, ya que su país no cree "en soluciones bélicas".

"Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Nosotros no creemos en las soluciones bélicas", dijo hasta en tres ocasiones.