Ministros de Finanzas de APEC acuerdan impulsar inversión en infraestructuras digitales

El encuentro, celebrado en Hong Kong y que comenzó este martes, concluyó con la aprobación de una declaración conjunta y un documento específico sobre financiación de infraestructuras digitales, aunque los participantes no anunciaron compromisos de inversión ni proyectos concretos vinculados a esos acuerdos.

La declaración sobre infraestructuras digitales anima a las economías miembros a desarrollar redes fiables, accesibles y seguras, mejorar la conectividad transfronteriza y facilitar la interoperabilidad de los sistemas para favorecer la transformación digital de la región.

El documento también aboga por una mayor colaboración entre administraciones públicas, empresas privadas y bancos multilaterales de desarrollo para movilizar financiación, fomentar la innovación y reducir los riesgos asociados a estas inversiones.

Durante la rueda de prensa de clausura, el ministro chino de Finanzas, Lan Fo'an, destacó la necesidad de reforzar la coordinación macroeconómica para afrontar los "factores de incertidumbre e inestabilidad" que afectan al crecimiento y preservar la estabilidad financiera regional, según declaraciones recogidas por el medio hongkonés HK01.

Los responsables económicos también coincidieron en la importancia de aprovechar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) para "elevar la productividad" y generar "nuevos motores de crecimiento", además de impulsar políticas que favorezcan el bienestar de los hogares, explicó Lan.

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En materia de inclusión financiera, los ministros defendieron la adopción de medidas adaptadas a las circunstancias de cada economía, mientras que el encuentro también dio lugar a un informe sobre políticas fiscales orientadas a mejorar las condiciones de vida y una recopilación de experiencias en este ámbito.

La cita, celebrada por primera vez en Hong Kong y presidida por China, reunió a representantes de las 21 economías de la APEC, en medio de tensiones comerciales e incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento mundial.

La reunión de Finanzas precede a la cumbre de líderes del 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, donde está previsto un encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

El Kremlin confirmó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá con Xi durante la cumbre y planteó la posibilidad de una reunión trilateral, un extremo aún no confirmado, pero que Trump aseguró este lunes "estar dispuesto" a realizar.