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22 de octubre de 2026 - 17:43

Landau destaca “la fuerza del poderoso río Paraná” ante anuncio de inversión de data centers

Cinco hombres con cascos de seguridad sonríen en un entorno industrial, con un gran chorro de agua de fondo.
Javier Giménez, Santiago Peña, Marco Riquelme, Christopher Landau y Justo Zacarias Irún visitan la Central Hidroeléctrica Itaipú.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, visitó en compañía del presidente de la República, Santiago Peña, la represa binacional Itaipú durante su gira por Paraguay. Destacó la fuerza del río Paraná y como Paraguay y Brasil la aprovechan en el marco del acuerdo con inversionistas para construir data centers en el país.

Por ABC Color
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Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, realizó una visita durante tres días a nuestro país durante la que se reunió con varias autoridades del país, como también visitó la zona de la triple frontera.

En las reuniones habló de convenios para fortalecer los trabajos de seguridad y de las inversiones previstas para el país. Entre las mismas destacan la empresa estadounidense Crusoe, dedicada a la fabricación de infraestructura de software, y Araico, empresa paraguaya de desarrollo de energía e infraestructura.

Ambas formalizaron un acuerdo de alianza estratégica para construir infraestructura de software de alto rendimiento alimentada por la represa hidroeléctrica de Itaipú.

En ese sentido, durante su visita al departamento de Alto paraná, fue hasta la represa Itaipú Binacional y publicó videos del caudal del agua vertido a través de las esclusas, expresando su impresión por el poder del agua.

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Vista de la represa de Itaipú, con aguas intensamente fluyendo y cielos nublados, reflejando la grandeza de la obra hidroeléctrica.
Landau visitó la represa Itaipú Binacional en el marco del anuncio de inversiones de empresas de software en Paraguay.

El poder del agua es impresionante. Paraguay y Brasil aprovecharon la fuerza del poderoso río Paraná en la represa de Itaipú, una de las maravillas de la ingeniería mundial. Este proyecto era solo un sueño cuando vivía en Paraguay de niño en la década de 1970, y fue una verdadera alegría visitar el proyecto completado ahora como subsecretario de Estado de EE.UU”, escribió en su cuenta oficial de la red social X (extwitter).

Landau destaca instalación de empresas que utilizarán energía de Itaipú

Landau vivió en el país cuando su padre, George Walter Landau, fue embajador de los Estados Unidos en Paraguay entre los años 1972 y 1977.

“Fue aún mejor visitar con el presidente paraguayo Santiago Peña para anunciar que inversionistas estadounidenses han firmado un acuerdo para construir un centro de datos cercano, aprovechando la abundante energía hidroeléctrica. Este acuerdo tiene el potencial de ser la mayor inversión privada extranjera en la historia de Paraguay y, por lo tanto, de profundizar los lazos de larga data entre nuestros países”, escribió Landau.

En el caso de Crusoe, señalan que prestará servicio a clientes de la nube tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

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Hombres observan el agua marrón que desborda de la represa Itaipú, con señales de peligro alrededor.
Christopher Landau fotografía el enorme caudal de agua de la represa de Itaipú.

Además, el reporte refiere que Uranium Energy Corp (UEC) anunció una inversión de US$ 12 millones para desarrollar una de sus concesiones de uranio en Paraguay.

Inversión en seguridad

En el resumen de la visita de Landau publicado en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, hay un apartado denominado Fortalecimiento de la seguridad regional. Además del acuerdo de asistencia para la asistencia de interceptación aérea de vuelos de narcotráfico, también el Departamento de Estado está proporcionando US$ 5,5 millones en asistencia exterior para ampliar el apoyo en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Indica, también, que el Departamento de Estado se prepara para enviar a Asunción a un asesor antiterrorista para supervisar y apoyar las iniciativas del programa antiterrorista, puesto que será el primero de su tipo en la oficina antiterrorista de nuestra región.

Informó que está proporcionando US$ 6,25 millones en asistencia bilateral en materia de seguridad para combatir la delincuencia organizada transnacional.