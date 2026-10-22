Landau destaca “la fuerza del poderoso río Paraná” ante anuncio de inversión de data centers

Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, realizó una visita durante tres días a nuestro país durante la que se reunió con varias autoridades del país, como también visitó la zona de la triple frontera.

En las reuniones habló de convenios para fortalecer los trabajos de seguridad y de las inversiones previstas para el país. Entre las mismas destacan la empresa estadounidense Crusoe, dedicada a la fabricación de infraestructura de software, y Araico, empresa paraguaya de desarrollo de energía e infraestructura.

Ambas formalizaron un acuerdo de alianza estratégica para construir infraestructura de software de alto rendimiento alimentada por la represa hidroeléctrica de Itaipú.

En ese sentido, durante su visita al departamento de Alto paraná, fue hasta la represa Itaipú Binacional y publicó videos del caudal del agua vertido a través de las esclusas, expresando su impresión por el poder del agua.

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“El poder del agua es impresionante. Paraguay y Brasil aprovecharon la fuerza del poderoso río Paraná en la represa de Itaipú, una de las maravillas de la ingeniería mundial. Este proyecto era solo un sueño cuando vivía en Paraguay de niño en la década de 1970, y fue una verdadera alegría visitar el proyecto completado ahora como subsecretario de Estado de EE.UU”, escribió en su cuenta oficial de la red social X (extwitter).

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Landau destaca instalación de empresas que utilizarán energía de Itaipú

Landau vivió en el país cuando su padre, George Walter Landau, fue embajador de los Estados Unidos en Paraguay entre los años 1972 y 1977.

“Fue aún mejor visitar con el presidente paraguayo Santiago Peña para anunciar que inversionistas estadounidenses han firmado un acuerdo para construir un centro de datos cercano, aprovechando la abundante energía hidroeléctrica. Este acuerdo tiene el potencial de ser la mayor inversión privada extranjera en la historia de Paraguay y, por lo tanto, de profundizar los lazos de larga data entre nuestros países”, escribió Landau.

En el caso de Crusoe, señalan que prestará servicio a clientes de la nube tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

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Además, el reporte refiere que Uranium Energy Corp (UEC) anunció una inversión de US$ 12 millones para desarrollar una de sus concesiones de uranio en Paraguay.

Inversión en seguridad

En el resumen de la visita de Landau publicado en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, hay un apartado denominado Fortalecimiento de la seguridad regional. Además del acuerdo de asistencia para la asistencia de interceptación aérea de vuelos de narcotráfico, también el Departamento de Estado está proporcionando US$ 5,5 millones en asistencia exterior para ampliar el apoyo en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Indica, también, que el Departamento de Estado se prepara para enviar a Asunción a un asesor antiterrorista para supervisar y apoyar las iniciativas del programa antiterrorista, puesto que será el primero de su tipo en la oficina antiterrorista de nuestra región.

Informó que está proporcionando US$ 6,25 millones en asistencia bilateral en materia de seguridad para combatir la delincuencia organizada transnacional.