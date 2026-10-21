EE.UU. abrirá en Paraguay la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y donará US$ 6.5 millones

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos de América, Christopher Landau, culminó hoy su visita oficial a Paraguay, que se inició este lunes último, junto al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. El Departamento de Estado, en su página web, presentó un resumen de la visita del número dos de la diplomacia de la administración de Donald Trump.

El documento refiere que hay un apartado denominado Fortalecimiento de la seguridad regional. Indica que el subsecretario Landau y el ministro de Relaciones Exteriores Ramírez, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron un Acuerdo de Asistencia para la Intercepción Aérea que entrará en vigor mediante un intercambio posterior de notas diplomáticas.

“Una vez en vigor, el acuerdo fortalecerá la capacidad de Paraguay para monitorear y proteger su espacio aéreo contra vuelos sospechosos de narcotráfico”, señala la nota.

Agrega que el Departamento de Estado está proporcionando US$ 5,5 millones en asistencia exterior para ampliar el apoyo en la lucha contra la financiación del terrorismo, exigir responsabilidades a los narcoterroristas y poner en marcha el nuevo centro antiterrorista, así como para iniciar proyectos centrados en la seguridad fronteriza y las capacidades de análisis de pruebas digitales.

Indica, además, que el Departamento de Estado se prepara para enviar a Asunción a un asesor antiterrorista para supervisar y apoyar las iniciativas del programa antiterrorista, tanto nuevas como en curso. Este puesto será el primero de su tipo en la oficina antiterrorista de nuestra región.

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Recuerda que el subsecretario y ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, también firmaron un Memorando de Intención para fortalecer nuestra colaboración en la lucha contra los viajes terroristas mediante el despliegue en Paraguay del Sistema de Comparación y Evaluación Segura de Identificación Personal (PISCES), un sistema de control fronterizo y de identificación de pasajeros.

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Lucha contra la delincuencia transnacional y las finanzas ilícitas

El Departamento de Estado informó que está proporcionando 6,25 millones de dólares en asistencia bilateral en materia de seguridad para combatir la delincuencia organizada transnacional.

“El Departamento de Estado anunció la creación, por primera vez, de una oficina de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) en Asunción, que también servirá como centro regional para la coordinación de los programas de la INL en el Cono Sur”, apunta el informe.

En otro apartado, el reporte señala que durante su viaje a Paraguay, el subsecretario Landau se reunió con el presidente Santiago Peña y el ministro de Relaciones Exteriores Ramírez para profundizar aún más la alianza estratégica entre Estados Unidos y Paraguay “con nuevos compromisos que impulsan ambas economías y protegen a nuestros ciudadanos de las amenazas transnacionales”.

“Estos compromisos incluyen nuevas inversiones del sector privado estadounidense, una mayor cooperación para asegurar el espacio aéreo y las fronteras de Paraguay, un mayor apoyo de Estados Unidos a las fuerzas del orden y a los esfuerzos para desmantelar el financiamiento ilícito, así como avances hacia la cooperación nuclear civil”, consigna la nota.

Añade que la administración Trump y Peña continúan “allanando el camino en una alianza histórica que brinda grandes oportunidades para ambos países, al tiempo que contribuye a la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio”.

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Anuncian expansión del comercio y la inversión

En otro apartado del informe, indica que el subsecretario Landau encabezó una delegación comercial a Asunción del 19 al 21 de octubre, centrada en aumentar la inversión estadounidense y abrir oportunidades para las empresas estadounidenses en tecnología, minerales críticos, infraestructura fluvial y logística.

Señala que Crusoe, una empresa estadounidense dedicada a la fabricación de infraestructura de software, y Araico, una empresa paraguaya de desarrollo de energía e infraestructura, formalizaron un acuerdo de alianza estratégica para construir infraestructura de software de alto rendimiento alimentada por la represa hidroeléctrica de Itaipú.

En el marco de esta alianza, refiere que Crusoe planea poner en marcha un despliegue inicial a mediados de 2027. “La instalación se conectará directamente a una de las mayores fuentes de energía hidroeléctrica 100 % renovable del mundo y prestará servicio a clientes de la nube tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Esta podría ser una de las mayores inversiones privadas en la historia de Paraguay”, acota la nota.

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Además, el reporte refiere que Uranium Energy Corp (UEC) anunció una inversión de US$ 12 millones para desarrollar una de sus concesiones de uranio en Paraguay. “Esta inversión estadounidense crea empleos en ambos países y ofrece a Paraguay una alternativa confiable y transparente a la financiación abusiva de competidores estratégicos”, enfatiza el informe.

martin.riveros@abc.com.py