¿Qué frena la millonaria venta de armas de Estados Unidos a Taiwán?

Estados Unidos ha vendido a Taiwán muchos paquetes millonarios de armas, el último de ellos en diciembre por un récord de 11.100 millones de dólares.

China se opone al apoyo militar estadounidense a Taiwán, que Pekín considera parte de su territorio y amenaza con conquistar por la fuerza.

Trump alabó en septiembre su “gran amistad” con el presidente chino, Xi Jinping, y resiste la presión interna estadounidense, incluso de los congresistas republicanos, para que dé luz verde al actual paquete de armas.

Pero ¿qué incluye y por qué se retrasa?

¿Por qué Taiwán compra armas a Washington?

Taiwán invierte enormes sumas de dinero en mejorar su defensa y su capacidad de producción nacional de armamento, pero aun así necesita armas estadounidenses para disuadir a China.

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En 1979 Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas oficiales con China en detrimento de Taiwán, pero se comprometió a suministrar armas a la isla para su defensa. Lo ha cumplido.

Sin embargo, Trump afirmó en mayo que la venta de armas estadounidenses a Taiwán podría servir como moneda de cambio con China, lo que ha hecho saltar las alarmas en todo el mundo.

Taiwán ha recordado a Trump los compromisos nacionales y altos cargos del gobierno estadounidense, incluido el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, han insistido en que la política respecto a Taipéi no ha cambiado.

La venta supondría una muestra de apoyo de Estados Unidos a Taiwán y enviaría un mensaje a Pekín de que, si lanzara un ataque, no se enfrentaría “solo a Taiwán”, estima Wang Ting-yu, un parlamentario del Partido Progresista Democrático, del presidente Lai Ching-te.

¿Qué incluye el paquete?

Taiwán desarrolla un sistema de defensa aérea de múltiples capas, conocido como “T-Dome”, con el que espera poder hacer frente a un posible ataque chino.

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Los misiles Patriot, un sistema automatizado de mando y control y radares de defensa aérea de 360 grados son componentes fundamentales de este sistema y forman parte de los elementos incluidos en el paquete de 14.000 millones de dólares.

“Estos sistemas pueden reforzar la resiliencia de las defensas aéreas estratégicas de Taiwán”, afirmó Su Tzu-yun, experto militar del Instituto de Investigación para la Defensa Nacional y la Seguridad, con sede en Taipéi.

El sistema de armamento se financiaría a través de un proyecto de ley de gasto en defensa de 25.000 millones de dólares aprobado por el Parlamento de Taiwán en mayo, tras meses de disputas políticas.

¿Por qué se retrasa?

Trump y Xi se reunieron en Pekín en mayo en un intento por aliviar las tensiones comerciales entre sus países.

Xi advirtió a Trump que cualquier paso en falso respecto a Taiwán podría llevar a Estados Unidos y a China a un “conflicto”.

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La venta de armas a Taiwán por un valor récord de 14.000 millones de dólares podría poner en peligro la tregua comercial entre Washington y Pekín.

“Voy a tomar una decisión. Ya veré”, afirmó Trump tras la cumbre, en respuesta a una pregunta sobre si seguiría adelante con la venta de armas a Taiwán.

Rubio afirmó en junio que el paquete propuesto estaba “bajo revisión”. En mayo varios altos cargos dijeron que se estaba evaluando si las reservas de armamento estadounidenses eran suficientes para las operaciones en Irán.

Un funcionario estadounidense declaró recientemente que las posibilidades de que el paquete se divida en partes más pequeñas “han aumentado considerablemente”.

Algunos altos cargos taiwaneses han afirmado que no les importa si Estados Unidos agrupa las armas en un único lote o en varios. Lo único que quieren es recibirlas.

“Desde el punto de vista militar (...) Taiwán está en una carrera contrarreloj”, afirmó el analista Su.

“Adquirir armas no es como hacer un pedido en un autoservicio. La producción, la entrega y el entrenamiento requieren tiempo antes de que los sistemas puedan entrar en servicio y ser operativos”, añadió.