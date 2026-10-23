“Los periodistas y los reporteros gráficos somos notarios de la historia”, afirman

Jesús Abad Colorado acumula más de tres décadas ininterrumpidas a ser fotoperiodista en Colombia. Con cerca de 25 años de trayectoria independiente, su labor se concentra en documentar la historia reciente del país mediante imágenes que buscan ir mucho más allá del registro informativo para convertirse así en “testimonios directos contra el olvido”.

Para él, según comenta a ABC Cardinal, la fotografía cumple un rol transformador en la historia: debe constituir una prueba válida para los procesos de justicia, un documento de reparación para las víctimas y un espejo donde la sociedad pueda mirarse para evitar la repetición de la tragedia.

Un dato no menor es que el trabajo de Abad Colorado se destaca por su presencia en el lugar en el momento preciso, ya que su metodología se basa en “caminar entre la gente”, recorriendo así hasta los rincones más castigados por la violencia en Colombia que ya acumularía más de 10 millones de víctimas.

Incluso a lo largo de su trayectoria llegó a retratar estragos causados por actores armados, tales como grupos guerrilleros -como las FARC y ELN-, fuerzas paramilitares o el mismo ejército.

“Entendiendo que responsables no son solamente los actores armados ilegales; a veces también desde propios sectores del ejército. Las Fuerzas Armadas de Colombia también han cometido crímenes contra la población. Mi trabajo ha sido, digamos, una prueba para para contar todas estas historias donde hay víctimas”, mencionó.

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“Notarios de la historia”

Iniciando su carrera periodística a principios de los años noventa -en pleno apogeo de la violencia del narcotráfico y los carteles, incluyendo a Pablo Escobar-, Abad fue testigo de cómo las economías ilícitas y la corrupción afectaron masivamente y permearon en la sociedad.

El fotoperiodista incluso advierte que el dinero sucio de la corrupción, independientemente al origen, “siempre es una peste”, ya que la criminalidad constantemente intenta acallar a la prensa y amilanar a las instituciones democráticas.

Por esta razón, define el rol de los periodistas y reporteros gráficos como el de “notarios de la historia”, cuya tarea fundamental es unir los fragmentos de la historia.

“Crecí en una ciudad escuchando las bombas sin ser todavía periodista. Todos de alguna manera fuimos testigos de esa violencia de los carteles de la droga contra toda la sociedad. La corrupción lo que hace siempre es buscar que los periodistas callemos, pero por eso es tan importante el trabajo de los periodistas, de los que investigamos, de los que dejamos un testimonio”, mencionó.

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