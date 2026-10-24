Conviene a Paraguay que gane Lula y será el mejor momento para renegociar Itaipú, afirma experto

El investigador, comunicador y docente universitario destacó que la actual crisis energética global y la alta demanda de potencia en la región posicionan a Paraguay en un escenario estratégico muy favorable. Sin embargo, advirtió que históricamente el país ha mantenido una diplomacia débil frente a Brasil.

¿Por qué a Paraguay le conviene la victoria de Lula Da Silva para la negociación de Itaipú?

Orué Pozzo señaló que existen elementos claros para sostener que el escenario ideal para los intereses paraguayos es el triunfo de Lula por sobre la continuidad o el avance de sectores de derecha más duros. Calificó esta situación de “paradojal”, debido a que tanto el sector bolsonarista como figuras de la política paraguaya comparten una línea conservadora y, en teoría, la afinidad ideológica debería facilitar los entendimientos bilaterales, algo que en la práctica no ocurre.

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“Solamente recordemos el acta secreta de 2019, cuando Bolsonaro (padre) aprovechó e impuso a Paraguay condiciones leoninas para la contratación de potencia. Con Lula, eso nunca sucedería”, enfatizó el especialista, al tiempo de recordar que fue precisamente bajo la administración del líder del Partido de los Trabajadores (PT) cuando se alcanzaron avances significativos en la relación bilateral.

¿Cómo afectó el intento de cláusulas leoninas de Bolsonaro a la soberanía energética?

El catedrático hizo hincapié en que Paraguay ha actuado tradicionalmente en un rol subalterno frente a los intereses de Brasilia. No obstante, subrayó que el país debe capitalizar su rol como socio fundamental y estratégico, no solo en lo que respecta a la represa binacional Itaipú, sino también en el flujo de inversiones, capital financiero y la presencia de colonos brasileños en territorio paraguayo, pese a que esto último no siempre se admita públicamente.

Asimismo, indicó que Brasil ya ha tomado recaudos internos para diversificar su matriz y no depender exclusivamente de la energía paraguaya, lo que obliga al Estado paraguayo a actuar con mayor pragmatismo y visión geopolítica, aprovechando proyectos de integración como la ruta bioceánica.

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¿Qué establece el Acuerdo Lugo-Lula de 2009 sobre la venta de energía excedente?

Durante la entrevista, el investigador recordó que el Paraguay cuenta con una base jurídica importante para exigir mayor autonomía: los 31 puntos del Acuerdo Lugo-Lula firmado en 2009.

“Insistió en que fue Lula el que de alguna manera posibilitó que se llegara a buen puerto con el acuerdo de los 31 puntos de aquel año, y ese es el documento clave”, remarcó el académico, indicando que este pacto abrió el camino para discutir la libre disponibilidad de la energía excedente que produce la usina hidroeléctrica.

¿Cuáles son las pérdidas históricas de Paraguay por la cesión de energía a bajo precio?

A pesar de los acuerdos vigentes, Orué Pozzo lamentó que Paraguay continúe cediendo su excedente energético al Brasil a precios muy inferiores a los del mercado internacional.

Citó como respaldo las investigaciones del politólogo Miguel Carter y un informe oficial de la Contraloría General de la República (CGR), los cuales revelan que Paraguay dejó de percibir entre US$ 75.400 millones y US$ 77.300 millones entre 1985 y 2018 debido a la fijación artificial de tarifas por debajo del costo real y a la política de cesión de potencia en Itaipú Binacional.

De cara al futuro inmediato, el experto anticipó que, de ganar las elecciones, Lula enfrentará un gobierno debilitado y cercado por gobiernos de derecha y por la atenta vigilancia de los Estados Unidos en la región.

“Es decir que si Paraguay tiene un gobierno que piensa en una soberanía real, en una independencia política y económica, el momento para negociar con Brasil es este, con Lula en el poder; esa es nuestra mejor situación”, concluyó.